Maroc: Béni Mellal - Mère nature, l'échappatoire des jeûneurs au temps du Coronavirus

Béni Mellal — Dame nature, avec ses paysages idylliques, ses vergers généreux, sa flore foisonnante, ses plaines verdoyantes, ses parcours et jardins botaniques exceptionnels et ses sites touristiques à couper le souffle, est pour les habitants de Béni Mellal, une réelle échappatoire, un exutoire naturel sans pareil pendant ce mois sacré de Ramadan et en ces temps de pandémie du nouveau Coronavirus.

En ce mois sacré et en cette saison printanière, nombreux sont les habitants de Béni Mellal qui préfèrent investir les parcs naturels et fréquenter les jardins botaniques question de se ressourcer, de respirer de l'air pur et sain ou d'exercer des activités sportives quelques heures avant la rupture du jeûne.

Depuis le déclenchement de la crise du Covid 19, les habitants de Béni Mellal ont trouvé dans les espaces naturels et les circuits de randonnées un refuge et un havre de paix et de tranquillité dont l'attractivité augmente de jour en jour, particulièrement pendant les longues journées du Ramadan.

Quelques heures avant l'appel de la prière du Maghrib, les espaces verts de la région Béni Mellal-Khénifra sont souvent pris d'assaut en ce mois béni par des milliers de visiteurs en quête de repos et de détente. Ain Asserdoun, les cascades d'Ouzoud, Moudj, les lacs d'Aguelmam Azegza et de Bin El-Ouidane, les sources d'Oum Er-Rabiaa, le Géoparc M'goun entre autres deviennent des destinations de prédilection des Mellali en ce mois sacré.

A Beni Mellal, les jeûneurs en quête de moments de détente, de sérénité et de fraîcheur se rendent en masse au parc Ain Asserdoun, classé patrimoine national depuis 1947, en tant que site touristique exceptionnel. Avec ses jardins somptueux, ses cascades mythiques et la splendeur et la beauté des ses paysages font de cet endroit un espace de repos, de dépaysement, de divertissement et de loisirs par excellence.

Dans ce haut lieu touristique, l'ambiance spirituelle ramadanesque sublime la beauté du paysage qui prend des airs majestueux et l'allure de petit paradis où se manifestent clairement la générosité et la grandeur divines.

Le palais de Ain Asserdoun qui trône avec ses quatre tours depuis sept siècles au pied de la montagne à proximité de ce site touristique connaît également une forte affluence de la part des habitants de la région durant ce mois béni. Perché au sommet d'une colline, ce lieu emblématique de Béni Mellal, témoin de la civilisation marocaine ancestrale et du style architectural marocain authentique, offre aux visiteurs une vue panoramique dominante sur toute la ville de Beni Mellal et les champs d'oliviers et les vergers qui s'étendent le long de la plaine de Tadla.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs citoyens ont fait part de leur passion pour la nature et pour la fréquentation des parcs et des jardins botaniques pour jouir de moments de détente et de confort psychologique loin de l'agitation de la ville, du stress et des pressions de mesures sanitaires prises dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

Les milieux naturels et les espaces verts connaissent une grande affluence durant le mois du Ramadan de la part des citoyens souhaitant profiter du calme et de la beauté des paysages ou tout simplement de pratiquer des exercices sportifs pour garder la forme et la santé, ont-il dit.

Pour nombre d'entre eux, le couvre-feu nocturne et l'impact de la pandémie du nouveau Coronavirus sur le mode de vie des citoyens ont semble-t-il poussé les gens à revoir leurs habitudes ramadanesques et à s'adonner à de nouvelles occupations et activités en plein air et dans des espaces naturels et ouverts en privilégiant la santé et la sécurité sanitaire avant tout.