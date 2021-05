Gabon: Ogoué-Ivindo - Inauguration du marché municipal de Booué

Le bureau du Conseil municipal a offert un nouveau marché aux commerçantes de la commune de Booué. La cérémonie s'est déroulée le samedi 1er mai dernier, en présence des autorités locales, parmi lesquelles, le Préfet, Martin Ikamba.

Finie la vente à même le sol. En fin de semaine dernière, les commerçants et l'ensemble des populations de la commune de Booué, ont eux le bonheur d'assister à l'inauguration du nouveau marché municipal du chef lieu du département de la Lopé-Booué. Une cérémonie qui a été réhaussée par la présence de toutes les autorités de ladite commune dans une ambiance chaleureuse.

C'est notamment, le Préfet du département de la Lopé-Booué, Martin Ikamba qui a procédé à la coupure du ruban symbolique de l'édifice sous les acclamations des populations présent au lieu de la manifestation.

Après cette phase, les autorités locales ont effectué une visite au sein de l'édifice pour apprécier la qualité des travaux réalisés par une PME locale. Ce bâtiment est composé de (14) quatorze boxes dont (10) dix de (15m2) quinze mètres carrés et (4) quatre de (42,25m2) . En plus de celà s'ajoute (48) quarante huit table de vente et enfin, (2) deux sanitaires.

"On a été sous les soleils, sous les pluies, ce marché est vraiment un cadeau que la mairie nous offre aujourd'hui. Et ce n'est qu'un sentiment de joie" se réjouit une commerçante. Pour le bureau du Conseil municipal de la commune Boouésiènne, il s'agit de mettre à l'abri les commerçantes qui exercent au quotidien à même le sol, et a l'air libre en leur offrant un cadre plus moderne.