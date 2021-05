Gabon: Ogooué-Lolo - Les élections de la Ligue provinciale de foot se préparent

Les candidats à la présidence de la ligue provinciale de foot de l'Ogooué-Lolo se préparent. Ces amoureux du ballon rond affutent leurs armes pour être à la tête de ladite ligue. La réunion préparatoire a eu lieu à Koula-Moutou le week-end dernier.

C'est pour mieux préparer les futures candidats au poste de président de la Ligue locale de football ,que l'Inspecteur provincial en charge des Sports, représenté par Firmin Abessolo, a pris une part actives à la rencontre qui a eu lieu CDI Paul Kouya de Koula-Moutou. Selon le président sortant de la Ligue locale de football, "l'objectif était de partager avec l'ensemble des acteurs sportifs, la vision des reformes et des orientations de la la Fegafoot"

Pour Antoine Guy Madebe Boudoukou "examiner et adopter les nouveaux statuts et règlements de la Fegafoot était au centre de cette réunion". Ce dernier a déclaré que le collège électoral est désormais nommé et conduit par des magistrats à Koula-Moutou. Les 6 magistrats qui vont composer la commission électorale pour les élections du 15 mai prochain est conduite par Alain Patrick Moukala. La commission va être la clef de la transparence de cette élection dont plusieurs candidats sont déjà annoncés.

Bienvenue Itsoga Banguebe président de la ligue départementale de la Lolo- Bouenguindi Koula-Moutou est candidat à la présidence de la ligue provinciale de Foot de l'Ogoué-Lolo

L'inspecteur a rappelé à des fins utiles, de respecter les engagements et décisions de cette assemblée extraordinaire dont les présidents des clubs ont signé et donné leur accord pour adoption.

Il faut également rappeler que c'est près de 9 clubs qui ont approuvé ces statuts sur près de 11 dont deux clubs. SBL FC et Matsatsa FC ont été exclus par voie de vote pour indiscipline notoire. Le club SBL (Société des bois de Lastourville) a été exclus pour absence d'activités .Pour le second, la Sous-ligue du district de Matsatsa avait été installée, il y a bientôt 2ans, mais les conflits d'interêts entre les membres et acteurs du sport de cette partie du département de Mulundu avaient brillé par leur absence d'actions-bilan.

Le Secrétaire général de la Ligue locale de Foot, Aziz Ndinga a annoncé que les électeurs à cette élections devraient remplir toutes les conditions pour avoir accès au bureau de vote. Les électeurs dont des clubs et le paiement à la ligue sont justifiés, aussi le cv du candidat ayant une bonne moralité, le versement d'une caution non remboursable à la commission des élections