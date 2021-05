Angola: Une multinationale propose une formation aux diplômés en finance

Luanda — La multinationale DP World Luanda, la société qui gère et exploite la concession du terminal du port de Luanda, a ouvert des candidatures cette semaine pour la formation technique de jeunes diplômés et masters en finance, marketing et ingénierie.

L'action de DP World Luanda, dans le cadre du programme «Grow», concerne également les diplômés et les étudiants de master en Ressources Humaines, Santé, Sécurité et Environnement, Exploitation et Technologies de l'Information, visant à l'intégration des jeunes sur le marché du travail.

Outre la licence ou le master, les candidats doivent être âgés de 25 ans maximum, selon un communiqué envoyé à l'ANGOP ce lundi.

D'après la note, les personnes intéressées qui remplissent les conditions requises pourront obtenir plus d'informations sur le lien https://www.jobartis.com/empregadores/dp-world-luanda