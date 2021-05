Maroc: PCNS - Ouverture de la 10è édition des «Dialogues stratégiques»

Rabat — La 10è édition des "Dialogues stratégiques", organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) à Rabat et le Centre HEC de Géopolitique à Paris, s'est ouverte mardi sous forme de webinaire.

Les deux thèmes de cette nouvelle édition, "Les rivalités de puissance en Afrique" et "L'Afrique face au terrorisme", seront au cœur des débats auxquels participeront des experts et des chercheurs du Nord et du Sud (une vingtaine).

La rencontre semestrielle va se dérouler en deux temps, avec un thème de portée globale le matin, et un thème à portée plus régionale l'après-midi, comme c'est la coutume dans les "Dialogues stratégiques".

Depuis 2016, le PCNS et le Centre HEC de Géopolitique organisent chaque année deux éditions des "Dialogues Stratégiques".

Cette plateforme d'analyse et d'échange réunit des experts, des chercheurs représentant différents think-tanks, des académiciens et des praticiens, outre des décideurs politiques pour débattre des grandes questions géopolitiques et sécuritaires à l'échelle internationale, ainsi que des problématiques d'importance commune pour l'Europe et l'Afrique.