Sénégal: Les Lions en ligue des champions - Sadio Mané et Gana Guèye s'offrent une belle régularité

Après Sadio Mané, déjà sacré avec Liverpool au bout des deux éditions (2017-2018) puis (2018-2019), Gana Guéye est sans doute le plus régulier dans le dernier carré de la Ligue des champions. Avec son coéquipier Abdou Diallo et Edouard Mendy de Chelsea, le milieu de terrain des Lions a encore répondu présent dans le dernier carré et reste encore sur les traces de Sadio Mané pour soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Les Lions sont en train d'écrire les plus belles pages de leur histoire en Ligue des Champions. Depuis trois ans, le Sénégal se fait représenter au moins par un joueur en demi-finale de C1. Une représentation tant sur le plan qualitatif que quantitatif si l'on se fie aux performances que livrent ces Lions dans ce niveau de la compétition. Sadio Mané sonne le déclic dès la saison de la Ligue des champions (2017- 2018). Cette année-là, l'attaquant sénégalais a atteint le dernier carré avec Liverpool et est même allé en finale avant de s'incliner contre le Real Madrid (3-1). D'ailleurs le numéro 10 des Lions marquait l'unique but des «Reds» dans cette finale.

Cette performance est rééditée la saison suivante (2018-2019). Cette fois la consécration est au rendez vous. L'attaquant des Lions sera le principal artisan de la victoire lors de la finale (2-0) contre Tottenham. Cette saison là, a aussi été la saison la plus féconde de la carrière de Sadio Mané. La suite on l'a connait. Une belle régularité au plus haut sommet du foot européen et au bout un quart de finale perdu cette année devant le Real de Madrid.

Pour ses débuts en Ligue des champions (2019-2020) Idrissa Gana Guèye crève l'écran face au Real Madrid, champion en titre. Avec le club parisien, le milieu de terrain des Lions atteint les demi-finales avant de jouer la finale et perdre contre le Bayern (1-0). Cette année encore (2020-2021), l'ancien pensionnaire de Diambars est accompagné par son compatriote Abdou Diallo qui a récemment choisi de jouer avec le Sénégal.

Le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy est le 3 ème joueur sénégalais impliqué dans ces demi-finales et de quelle manière. Arrivé cet été dans la capitale londonienne, le portier sénégalais s'est illustré dans la compétition avec 7 «cleansheet» en 10 matches de C1. Ce qui fait de lui actuellement le meilleur gardien de la compétition. De bon augure donc pour ces internationaux sénégalais quand on sait que ce niveau de la compétition, permet aux joueurs de rester un peu plus au sommet. Cela peut également impacter sur le niveau des joueurs afin de bien se lancer dans les échéances à venir à savoir la CAN 2022 au Cameroun et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En attendant place aux demi-finales retour de ce mardi 3 mai et qui seront décisives pour les Lions.

Même si cette phase aller semble mal partie pour le PSG et ses internationaux sénégalais notamment Idrissa Gueye qui sera privé du match retour et éventuellement de la finale si son équipe se qualifie. En revanche Chelsea d'Edouard Mendy garde l'avantage avec ce but marqué à l'extérieur, mais rien n'est encore fait. Quoiqu'il en soit, ces performances des Lions lancent idéalement les Lions vers les prochaines échéances de l'équipe du Sénégal notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui s'approchent à grands pas.