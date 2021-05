Sénégal: «Grow programm » - Dp World Dakar recrute 9 jeunes diplômés sénégalais

Neuf jeunes diplômés universitaires sénégalais ont été recrutés par Dp World pour une formation et un encadrement dans le « Grow Program » l'année dernière.

Selon un communiqué de presse, sept d'entre eux ont déjà pris fonction dans les différents services de Dp World Dakar et nommés à des postes permanents. « Grow Program » est un programme de formation de 18 mois qui entre dans la cadre d'une initiative visant à renforcer les capacités des jeunes qualifiés dans des domaines techniques tels que les opérations, les Qhsse, les finances, le commercial et l'informatique et qui a donc déjà donné ses premiers fruits.

Le programme vise à accélérer la croissance des jeunes diplômés locaux en leur offrant une formation avancée et une expérience sur le terrain, afin d'augmenter leurs perspectives d'emploi et permettre à Dp World Dakar de constituer un vivier de futurs leaders au sein de l'entreprise.

La direction de Dp World espère que d'autres jeunes vont intégrer ce programme prometteur. « Je suis fier que nous soyons en mesure d'offrir aux jeunes diplômés sénégalais une si belle opportunité.

Surtout si l'on considère les circonstances économiques difficiles et l'incertitude entourant la pandémie de Covid-19. Cela montre que nous croyons vraiment à la résilience de l'économie locale et au rôle de Dakar en tant que hub régional logistique.

Nous espérons que nous pourrons non seulement guider et faire grandir ces jeunes gens brillants au cours de ce parcours, mais aussi apprendre de chacun d'eux, en obtenant une perspective nouvelle et fraîche dans tous nos domaines de travail, en particulier dans l'innovation et la digitalisation. », a déclaré Clarence Rodrigues, Pdg de Dp World Dakar. « Après une année de formation et l'intégration, le mot que j'utiliserais pour décrire les 12 derniers mois est : incroyable. », a ajouté Amadou Seyni Amadou, comptable junior chez Dp World Dakar.