Sénégal: Presse sénégalaise - Diagnostic d'un secteur mal-en-point

Encore cette année, à la date du 3 mai, les médias sénégalais ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Lundi, c'est par un sit-in devant le ministère de la Culture et de la Communication que les différentes composantes de la presse, en plus d'autres acteurs sociaux, ont manifesté leur désapprobation face aux nombreux actes et menaces de la liberté de presse.

«Menaces - Attaques - Violences - Agressions : Ça suffit ! Doyna !» C'est par ce cri qui concentre détresse et détermination que la Coordination des associations de presse (Cap), sur une grande banderole, a marqué son slogan du jour. Les mots illustrent une réalité. Au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières pour l'année 2021, le Sénégal occupe la 49ème place sur 180 pays. Il a perdu deux places. Les journalistes accusent les forces politiques, ces dernières indexent aussi un milieu défaillant. Hier, l'image de cette horde de journalistes vêtus de rouge et réclamant respect sous un soleil peu clément dessine le mal-être.

De ces exactions dont sont victimes les professionnels de la presse, Adja Ndiaye est un bon exemple. La camérawoman du site web d'informations DakarActu, agressée en septembre dernier par les policiers, est présente au sit-in. Souriante et tenant fièrement sa caméra et son trépied, elle est assise au pied du podium sur lequel plus d'une dizaine d'intervenants se passent le micro. Ils sont en face d'un public majoritairement constitué de journalistes, et dans lequel figurent des acteurs politiques et de la société. On distingue l'activiste Guy Marius Sagna, venu aux premières heures, le libéral Babacar Gaye, Seydi Gassama d'Amnesty international, des syndicalistes, le Directeur de la Communication, Ousseynou Dieng, Birahim Seck du Forum civil, entre autres.

Le dernier nommé invité au pupitre a sonné le rappel des troupes de la presse. «Vous êtes un pilier fondamental pour la démocratie sénégalaise. Vous vous confrontez à d'énormes difficultés et êtes appelés à être confrontés à bien d'autres. Mais la société civile sera toujours à vos côtés, et le Forum civil», a assuré Birahim Seck. Faisant foi à sa déclaration, il s'en est pris aux patrons de presse et à l'Etat, qui violeraient les avantages et les droits des journalistes.

Assane Diagne, représentant Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières (Rsf), a affirmé que «la viabilité des entreprises de presse et le bon traitement des professionnels de presse sont des préoccupations qui tiennent à cœur l'Ong». Mamadou Thior du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored) a rappelé l'impérieuse nécessité d'assainir le secteur des médias pour faire face aux défis majeurs de la démocratie. «On ne sait plus qui est journaliste et qui ne l'est pas, il faut le reconnaître. Il y a un combat à mener sur ce point pour redonner à la presse ces lettres de noblesse», a-t-il lancé.

Ousseynou Dieng, Directeur de la Communication

«La 49ème place est pourtant un rang très appréciable»

«Quand on vous dit que vous êtes 49ème au rang mondial, au regard de la situation socioéconomique, je crois que c'est un rang très appréciable. Il est évident que, dans le domaine de la presse, le Sénégal fait office de référence. Ce rang, nous aurions voulu qu'il soit plus appréciable. Déjà, on était à la 49ème place, puis à la 47ème puis maintenant à la 49ème encore, entre 2017 et 2021. Ceci s'explique par des événements de violences, notamment la crise de mars, qui se sont passés et qui ont impacté le classement. Quand la question de la sécurité nationale se pose, les forces de l'ordre doivent veiller à la stabilité de telle manière qu'elles ne distinguent plus les qualités et les titres. En ce moment, toutes les autres libertés cèdent quelque peu le pas à la question de la sécurité nationale. La viabilité économique des entreprises de presse doit être assurée, et elles doivent également respecter la Convention collective. Je félicite La Sspp Le Soleil pour l'exemple.» M. O. KAMARA

Bamba Kassé, Secrétaire général du Synpics

«La Convention collective doit être une réalité»

«Nous réclamons une loi sur la publicité et sur l'accès universel à l'information. Il ne faut plus que nous soyons des journalistes de comptes rendus, de salon, d'ateliers ou de séminaires. Le journaliste doit pouvoir accéder à tous les documents pour traiter l'information. Il faut aussi qu'on veille à ce que la Convention collective soit effective. Cela fait 4 ans que nous en parlons et il faut maintenant qu'elle soit une réalité pour permettre aux journalistes d'avoir le minimum décent. Stagiaire de 2012 à 2021, c'est une situation qui n'est pas normale.»