Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Le Stella enfonce Tanda

En grande difficulté à l'entame de cette première phase du championnat, le Stella a retrouvé totalement ses sensations. Les Magnans d'Adjamé ont enregistré hier leur 3e victoire de la saison face à l'As Tanda (2-1).

Une belle revanche pour les protégés du président Salif Bictogo qui avaient mordu la poussière face à leur adversaire, au match aller (1-3). Avec ce succès, le Stella se maintient à la 4e place du classement avec 12 points à une longueur de retard du Racing (3e, 13 points) qui a un match en moins. Le grand perdant de cette journée, c'est l'As Tanda.

Les Étoiles du Gontougo, bons derniers avant cette journée se rapprochent un peu plus de la 2e division après cette nouvelle défaite. Rien ne va plus chez les poulains du coach Aka Jean-Baptiste, qui n'ont plus marqué de points depuis la 2e journée. Ils ont enregistré six défaites sur leurs six derniers matches. Tanda ne compte que 4 points et n'a plus que 4 matches pour essayer de se maintenir dans l'élite.

L'autre bonne affaire de cette journée est à mettre à l'actif des Militaires de la Soa. Le duel face à Bouaké a été un match à rebondissement qui a connu son dénouement dans les ultimes minutes. Ce sont les Militaires qui ont trouvé, les premiers, le chemin des filets en fin de première période par Voli Bi Abdul.

En seconde période, les choses se sont rééquilibrées avec une équipe de Bouaké Fc qui a remis les pendules à l'heure par Bazoumanan Diabaté (90+3). Alors que l'on s'acheminait vers un résultat de parité entre les deux formations, la Soa va trouver les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire suite à un penalty transformé par Banao (90+8).

Une fin de partie mouvementée qui fait l'affaire de la Soa qui, grâce à cette victoire, s'installe à la 2e place du classement de la poule B avec 14 pts. En fin de soirée, l'Asec a renoué avec le succès en s'imposant à Sol Fc (2-1).