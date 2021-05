Cote d'Ivoire: Présélection Awoulaba 2021 - Bakayoko Ahoua décroche la couronne du Plateau

L'équipe de présélection du Comité Awoulaba Côte d'Ivoire (Caci) était, le 1er mai, dans la commune du Plateau, à la Caistab. La soirée de beauté a vu le sacre de Bakayoko Ahoua. Une quinzaine de candidates étaient en lice pour représenter la commune des affaires à la finale nationale, le 31 juillet prochain, dans cette édition qui porte sur le thème : « La pandémie de la Covid-19, les mesures barrières ».

Au terme des trois passages (boubou, maxi et traditionnelle) et selon les 5 critères définis par le Comité Awoulaba, à savoir l'expression orale, la morphologie de la candidate, la grâce dans ses mouvements, son charme et sa coiffure, la candidate N°8, Bakayoko Ahoua, 26 ans, commerciale immobilière et mère de 1 enfant a été désignée Awoulaba Plateau 2021, en remplacement de Prisca Ange Séri, avec un score de 131 points/150.

Désirée Goulediéi âgée de 30 ans, mère de 1 enfant, danseuse professionnelle, et Marthe N'Cho âgée de 31 ans, mère de 3 enfants, aide-soignante, ont respectivement été élues 1re et 2e Saraman.

La présidente Awoulaba de la commune d'Adjamé, Nina Zamblé, a situé le cadre en remerciant les autorités de la commune pour leur implication à la promotion de la beauté féminine africaine.

Jona Lago, président d'honneur du Caci au nom de la présidente nationale, Geneviève Dahon, a félicité et encouragé le comité local et témoigné la reconnaissance du Bureau national aux autorités et à la population sortie nombreuse pour célébrer la femme.

Cécile N'doumi Kokola, présidente de la cérémonie, conseillère municipale à la mairie du Plateau, a exhorté les femmes et les autorités à accorder un intérêt particulier au concours parce qu'il met en valeur la femme africaine.

Maïmouna Ehouo, marraine de la cérémonie, a félicité le Caci et le comité du Plateau pour la qualité de l'organisation et souhaité que la représentante du Plateau rafle la première place, lors de la finale nationale le 31 juillet prochain. La prochaine étape aura lieu le 7 mai à Daoukro, dans la région de l'Iffou.