Sénégal: Saint-Louis / Pour dénoncer les atteintes et agressions subies au mois de mars dernier - Sit-in des journalistes et techniciens des médias et mémorandum au préfet

Les journalistes (reporters et cameramen) et techniciens des médias du Département de Saint-Louis ont observé hier, lundi 3 Mai, un sit-in au niveau de la Place Abdoulaye Wade avant d'aller remettre leur mémorandum au Préfet du Département, Modou Ndiaye, qui a promis de transmettre leur message à qui de droit. Il a toutefois attiré leur attention par rapport aux multiples dérives et dérapages souvent notés dans les médias précisément dans les réseaux sociaux.

A l'instar des autres régions du pays, les membres de la Coordination des Associations de la Presse (CAP) section Saint-Louis ont organisé hier, lundi 3 Mai, un sit-in principalement, pour "dénoncer les écarts, violations et agressions dont la presse a été victime dans le pays" et dont elle est d'ailleurs victime au quotidien pratiquement partout dans le monde. "Ce sit-in national qui se tient à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse est aussi pour nous, l'occasion de dénoncer les atteintes et agressions subies par les journalistes, les techniciens des médias et les maisons de presse, lors des violentes manifestations du mois de mars dernier.

Lors de ces manifestations, des sociétés de presse plus précisément des télévisions ont été soit attaquées par des manifestants pour des raisons non encore déterminées ou ont tout simplement fait l'objet d'intimidations de la part de l'organe de régulation de l'audio-visuel, le CNRA qui a suspendu leur signal pendant plusieurs heures. Il s'agit notamment de la Télévision Futurs Médias, de la Sen TV et de Walfadjri. Ces tentatives d'intimidations et de musellement des médias ne sauraient prospérer au 21ème siècle. C'est pourquoi Monsieur le Préfet, les journalistes, reporters, techniciens et autres professionnels des medias de Saint-Louis, à l'image de leurs confrères du reste du pays dénoncent avec la dernière énergie ces pratiques et exigent de la part de leurs auteurs plus de respect et de considération dans l'exercice de leurs fonctions", a souligné le journaliste Cheikh Ndiongue, porte-parole du jour.

Ces acteurs des médias ont, dans la même lancée, exigé à la place du CNRA la création d'un organe de régulation plus indépendant, l'adoption de la loi d'accès universel à l'information, l'application de la convention collective des journalistes, le respect du droit d'informer et la fin des stages à durée indéterminée dans les rédactions, entre autres. "Nous saisissons également cette occasion pour interpeller l'État du Sénégal et surtout les patrons de presse sur la situation précaire des correspondants régionaux qui continuent de travailler dans des conditions extrêmement difficiles.

Ces derniers travaillent sans moyens et sans outils et sont très mal payés et parfois même ne le sont pas du tout. Cela les expose à la dépendance, la corruption et à toutes sortes de déviance par rapport à l'obligation qui pèsent sur eux d'informer juste et vrai", a-t-il ajouté tout en précisant que ces techniciens de l'information méritent plus de respect et de considération de la part de leurs employeurs, qui à la limite les exploitent. "Nous sollicitons des patrons de presse qu'ils se penchent au plus vite sur leurs situations afin de leur proposer un traitement plus humain et conforme à la convention collective", a-t-il conclu tout en se réjouissant de la forte mobilisation des confrères.