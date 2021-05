Sénégal: Accélération des réformes dans le secteur des médias - Les gages du ministre de la culture et de la communication

Prenant la parole à la clôture du sit-in de la CAP devant le ministère de la Culture et de la Communication hier, lundi 3 mai, organisé en commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le Directeur de Communication, Ousseynou Dieng, est revenu sur les importantes réformes dans le secteur médiatique, notant que la presse est un pilier fondamental dans la consolidation de la démocratie.

«(... ) Nous sommes engagés tous ensemble afin de trouver des solutions par rapport aux problèmes de la presse. (...) Aujourd'hui, l'heure n'est pas aux discours mais aux actes. Aujourd'hui, la presse, à l'image de tous les secteurs, nous vivons un contexte extrêmement difficile partout à travers le monde. Cela s'est démontré lors des aides attribués à la presse à savoir lors la COVID-19. Aujourd'hui, nous avons engagé pratiquement une quinzaine de réformes et les acteurs peuvent en témoigner. Il y a beaucoup de réformes et le président de la République nous appuie. Car il a demandé que dans les secteurs que les gens accélèrent les réformes. D'autant plus que sans les réformes nous ne pouvons aboutir à un secteur à la hauteur des ambitions que ce pays s'est fixé, en matière de démocratie, de développement. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, la presse est considérée comme pilier fondamental dans la consolidation de la démocratie à travers le pluralisme de l'information. Nul ne peut douter aujourd'hui justement de la question de la liberté de la presse au Sénégal. Même si, par moment, on peut considérer effectivement quelques disfonctionnements.

La liberté de la presse, déjà quand nous regardons la cartographie du paysage médiatique au Sénégal, nous avons 19 chaînes de télévisions dont 17 privés où tous les soirs, partout, tout le temps où les temps sont permis, les gens se permettent de s'exprimer librement sans être inquiéter. Nous avons aussi plus de 200 sites en lignes qui ont été créés à la pelle où les gens évoquent toutes les questions et 350 radios installées partout à travers le pays. Tout cela montre que nous avons une forte tradition démocratique et des ambitions en matière de développement. C'est pourquoi, lors de la pandémie de la COVID-19, la presse en ligne a joué un rôle important pour traquer des cas communautaires. Sans compter également les 24 organes quotidiens et d'information. Mais, la réalité est qu'effectivement, économiquement, c'est difficilement tenable parce que nous avons un secteur qui a ouvert ses portes à tout le monde. Quand les gens ne savent pas quoi faire, ils pensent à deux secteurs, la Culture et la Communication.

Certes, nous avons ce département en charge et effectivement nous héritons beaucoup de problèmes. Néanmoins, l'Etat a pris toutes ses responsabilités pour asseoir un paysage médiatique économiquement viable du point de vue diversifié et éditorial, qui prennent en compte toutes les aspirations de toutes les couches de ce pays. C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes mis d'accord avec les acteurs pour assainir le secteur de la presse à travers la Carte nationale de presse.

Désormais, la Carte de presse vous est délivrée par les acteurs eux-mêmes. C'est à eux maintenant de dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et pour ceux-là qui ne le sont pas, l'Etat a prévu la VAE (la Validation des Acquis de l'Expérience) pour les accompagner, les former et leurs délivrer un titre», a fait savoir le représentant du ministre Abdoulaye Diop.