Sénégal: Mbour / Restaurants saisonniers et tourisme - La réintégration des travailleurs licenciés au centre des attentes

Face à la presse en marge de la fête du 1ier mai, le secrétaire général national du Syndicat des travailleurs de la restauration, des bars et cafés affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mamadou Diouf, a fait face à la presse.

A l'en croire, dans un contexte de pandémie Covid-19, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie a été durement impacté. Il en cependant déduit une situation plus difficile à Dakar qu'à Mbour. Dans la Petite côte, le traitement salarial a été respecté chez certains à 70%, d'autres intégralement et quelques-uns ont reçu leur treizième mois. Là où il se désole, c'est dans les restaurants qui on fait des licenciements.

Mamadou Diouf a insisté sur le dialogue social dans le département de Mbour qui a permis d'aboutir à des solutions heureuses. Selon ses propos, tout sera mis en œuvre pour la réintégration des travailleurs saisonniers des restaurants et des auberges licenciés pour cause de Covid-19. Il s'est par ailleurs satisfait du climat d'apaisement social suite à la signature du pacte de stabilité sociale traduit dans le secteur du tourisme en un apaisement du front social. Sa satisfaction s'étend aussi à la massification de son syndicat et de l'issue heureuse de bon nombre de négociations