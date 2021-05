Sénégal: Matam / Nombreuses atteintes à la liberté de presse - L'association régionale des professionnels des médias condamne

Le Sénégal a célébré hier, mardi 3 mai, avec l'ensemble des pays du monde, la Journée internationale de la liberté de la presse. Une occasion qui a permis aux acteurs des médias de la région de Matam, réunis au sein de la Coordination des Associations de Presse (CAP), de remettre au préfet du département, un mémorandum adressé au ministre de la Culture et de la Communication, dans lequel ils ont condamné les nombreuses atteintes à la liberté de presse avant de décliner une série de recommandations.

Faisant l'état des lieux en matière de liberté de la presse au Sénégal, les acteurs des médias ont ainsi révélé, avant de condamner, «les nombreuses atteintes à la liberté de presse qui ont été enregistrées ces derniers temps, notamment durant le mois de mars 2021, où en quelques jours, les menaces, les attaques, et les violences à l'endroit des journalistes, techniciens et maisons de presse se sont enchainées sous différentes formes».

Jugeant à cet effet que «le droit d'informer s'est émaillé de plusieurs contraintes qui ont porté sur : l'interdiction d'accès des journalistes à l'Assemblée nationale pour la couverture d'une session parlementaire, la coupure du signal de télévisions privées, et notamment des menaces proférées contre des journalistes, en plus des destructions de matériels des travailleurs des médias et des saccages des maisons de presse... »

Face cette situation qualifiée de forte et grave menace pour la démocratie, les professionnels des médias, les journalistes et techniciens ont décliné des recommandations formulées sous forme de plaidoyer à l"endroit du ministre de la Culture et de la Communication.

Les acteurs des médias, après avoir lancé un vibrant appel à tous les Sénégalais, pour la préservation d'une presse libre et indépendante, garante d'une stabilité politique et sociale dans le strict respect de la loi, ont aussi interpellé le président de la République pour «l'adoption de tous les textes d'application du Code de la presse, sans lesquels les conditions d'une presse économiquement viable ne sont pas assurées. Plusieurs lois essentielles ne sont toujours pas adoptées sur : la publicité ; le nouvel organe de régulation défini par le Code de la presse, la Haute Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle (HARCA) ; le financement de l'audiovisuel public ; loi sur l'accès à l'information... »

Après avoir décrié les difficiles conditions de travail des correspondants régionaux, l'amicale régionale des acteurs des médias a relevé que «la Préservation de la liberté de la presse appelle nécessairement la création de conditions pour une presse libre et indépendante». Pour solliciter, à cet effet, «la création d'une Maison de la Presse qui se présentera au niveau de la région comme un espace de dialogue et de concertation et aussi un cadre d'épanouissement et de travail des journalistes, des techniciens de la communication, et surtout des correspondants de presse qui travaillent dans la précarité».

Le mémorandum a été remis au préfet du département, Souleymane Ndiaye, qui a promis de le remettre à qui de droit, après avoir magnifié la sérénité qui a marqué le rassemblement des professionnels des médias.