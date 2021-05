Congo-Brazzaville: Lutte contre la Covid-19 - Le Consortium ADDCC-CABS veut rendre disponibles l'eau et les désinfectants à Tié-Tié

Dans le souci de veiller à la santé publique de la population de Pointe-Noire en général et du quartier 317 de l'arrondissement 3 Tié-Tié en particulier comme quartier pilote, le Consortium composé de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo (ADDCC)-Cercle d'action pour la promotion du bien social (CABS) a initié une étude sur la disponibilité de l'eau et des désinfectants dans ledit quartier. Le projet a été présenté le 30 avril au siège dudit arrondissement suivi de la mise en place du comité de veille.

Le projet « Etude sur la disponibilité de l'eau et des désinfectants, dans les ménages vulnérables, sur les risques de contamination de la Covid-19 du quartier 317 de l'arrondissement 3 Tié-Tié est exécuté par l'ADDCC et CABS avec l'appui du Programme concerté pluri acteurs (PCPA). Il bénéficie du soutien financier de l'Agence française de développement (AFD).

En effet, pendant six mois, le comité de pilotage mis en place va faire le diagnostic de la disponibilité de l'eau et des désinfectants (gel hydro alcoolique et savon) sur environ 300 ménages vulnérables face aux risques de contamination à la Covid-19 du quartier 317 et amorcer des actions de lobbying pour un plaidoyer.

Klément Mvembé, représentant PCPA, a, dans son mot, rappelé les missions du PCPA, à savoir renforcer les capacités organisationnelles et financières des projets des associations membres par le biais du Fonds d'appui projets (FAP).

En félicitant le Consortium pour cette louable initiative, Francine Marlene Mabounou, directrice départementale de l'Action humanitaire, a dit que « l'eau est un liquide nécessaire à la vie en souhaitant que les personnes choisies pour l'enquête s'investissent sans réserve pour produire les résultats attendus".

Après la présentation du projet par Jean-Claude Mabiala, président de l'ADDCC et coordonnateur du projet, le comité de veille a été installé. Il se compose de treize membres: le président du quartier, deux chefs de blocs, un consommateur leader d'opinion homme, un consommateur leader d'opinion femme et un consommateur leader d'opinion jeune, trois chefs de ménages vulnérables, un représentant de Caritas Congo, un représentant de l'ADDCC, un représentant de CABS.

« Le comité de veille va se déployer sur le terrain, collecter toutes les données nécessaires en sensibilisant les ménages vulnérables au respect des mesures barrières. Des fiches seront élaborées et transmises aux statisticiens pour une efficiente exploitation », a rappelé le coordonnateur du projet, et d'ajouter que le comité de veille a aussi comme entre autres missions d'échanger les informations et les expériences entre les membres du comité sur la pandémie du Covid-19 et bâtir des stratégies pour un plaidoyer à l'avenir.

À la fin de la réunion, Pierre Ngondo, directeur de cabinet du maire de l'arrondissement 3 Tié-Tié, a exhorté le comité de veille à s'investir pour la réussite du projet pour le bien de la population.