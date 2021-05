Congo-Brazzaville: Science - La SOHECO veut réduire les décès dus aux morsures de serpents

La Société savante de l'Herpétologie du Congo (SOHECO) qui vient d'être mise en place, sous la houlette du directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Jean Claude Boukono, a pour entre autres objectifs de mener les travaux visant à mettre en place un sérum antivenimeux.

La Société savante de l'Herpétologie du Congo (SOHECO), enregistrée au ministère de l'Intérieur, a effectué, le 30 avril dernier à Brazzaville, sa sortie officielle sur le thème : « L'herpétologie, science des reptiles et des amphibiens au service de la recherche scientifique ». Selon le président de cette société savante, le Dr Ange Ghislain Zassi-Boulou, l'herpétologie est la branche de l'histoire naturelle qui traite des reptiles, notamment les tortues, les crocodiles, les lézards, les serpents, les amphisbènes, les sphénodons et des amphibiens comme les grenouilles, les crapauds, les cécilies, les salamandres et les tritons.

La structure a été créée dans l'optique de réduire le taux élevé des décès dus aux morsures de serpents, et pour montrer le rôle écologique sur l'environnement car les reptiles et les amphibiens jouent un rôle écologique important, ils sont bio-indicateurs de l'état de dégradation de l'environnement. Les actions de la SOHECO sont axées sur la biodiversité et la conservation de l'herpétofaune avec une meilleure connaissance de la systématique, de l'écologie, de la biologie. Il y a également l'envenimation qui s'articule autour de l'épidémiologie des morsures de serpents, la chimie des venins en passant par la domestication des serpents venimeux, la formation des personnels de santé afin d'améliorer la prise en charge des victimes.

Par ailleurs, la SOHECO va mettre ensemble toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité dans divers domaines de l'herpétologie et favoriser les échanges entre elles, inciter ses membres à plus d'ardeur dans la production scientifique, diffuser toutes les informations scientifiques concernant la discipline, améliorer et susciter la pratique de la discipline sur le terrain national.

La SOHECO est présidée par le Dr Zassi-Boulou avec pour vice-président, M. Stève Vassili Missambou Mandilou, pour secrétaire général, M. Rock Alain Ngoma Moukengue et Clève Chancelle Bozome Golom comme trésorière et un bureau des membres d'honneur dirigé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

L'idée de la création de la SOHECO a été évoquée pour la première fois par le ministre Coussoud-Mavoungou avec le Pr Kathérine Jackson de l'université Whitman collège de walla-walla aux USA et Mme Anne Marie Ohler, Pr titulaire du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.