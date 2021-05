Sénégal: Sédhiou / Célébration dans la déception de la journée mondiale de la liberté de la presse - Le préfet demande le dépôt du mémorandum à son bureau et sans prise de vue, les journalistes tournent le dos

Les représentants de presse régulièrement accrédités dans la région de Sédhiou ont célébré hier, lundi 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse par l'organisation d'un Sit-In au rond-point de la mairie. Mais ce sentiment de devoir corporatif accompli s'est étiolé à la préfecture quand le maître des lieux n'a pas souhaité recevoir leur mémorandum ni en public et ni avec prise de vue, mais juste à son bureau. Les confrères de la capitale du Pakao y ont vu une entrave à la liberté de la presse et l'ont dénoncé dans une déclaration. Dans leur mémorandum, ils ont fait état de la prise en charge des correspondants, l'accès difficile à l'information et la mise en route des différents décrets d'application visant à assainir le secteur de la presse.

A l'exemple de la communauté internationale, Sédhiou a célébré hier, lundi 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse par l'organisation d'un sit-in dans le jardin qui fait face à la mairie. Tous vêtus de Tee-Shirt rouge sur lequel on pouvait lire «Presse en danger ! Ça suffit ! Daffa doy !», les correspondants régionaux des médias à Sédhiou en ont profité pour communier sur le sens de cette journée.

Max Euclide Kanfany, le coordonnateur de la Convention des jeunes reporters de Sédhiou explique que «la doléance est presque partout identique et se résume par la précarité des journalistes. Les jeunes reporters souffrent dans les rédactions avec des stages à durée indéterminée. Nous réclamons de meilleures conditions de travail des journalistes car à travail égale salaire égale et un journaliste égale un salaire. Nous voulons que nos patrons de presse et l'Etat du Sénégal pensent aux journalistes officiant en région pour disposer d'un traitement salarial à même de préserver leur dignité. Nous réclamons également la signature de la convention collective et de tous les décrets d'application», a martelé Maw Euclide Kanfany.

A la préfecture, Mme le préfet Ngoné Cissé n'a pas souhaité sortir pour recevoir le mémorandum, au motif qu'elle n'est pas en tenue correcte, mais invite plutôt les journalistes à lui remettre le document dans son bureau et sans prise de vue. Ce que les confrères ont déploré avec véhémence. Max Euclide Kanfany, le porte-parole du jour dira : «effectivement nous déplorons le fait que Mme le préfet Ngoné Cissé n'ait pas voulu sortir de son bureau pour venir réceptionner notre mémorandum alors que dans la déclaration pour l'autorisation de la manifestation il y est bien mentionné remise de mémorandum à l'autorité.

En cette journée mondiale de la liberté de la presse je pense que c'est vraiment déplorable», a souligné le représentant de la presse de Sédhiou. Ont également pris part à cette manifestation certains acteurs de la société civile comme Abdoulaye Diallo du SELS et El Hadji Malick Cissé tous membres des syndicats de l'enseignement, en soutien, bien entendu, à la presse de la région de Sédhiou. Le service d'ordre, représenté par les policiers du Commissariat urbain de Sédhiou, ont bien encadré la manifestation qui s'est achevée dans la plus grande discipline.

Durant la séance de débriefing qui a suivi, les journalistes de la région de Sédhiou ont insisté et sollicité les conditions idoines pour exercer au mieux leur profession qui contribue à grandir, dit-on, notre démocratie dans le concert des nations.