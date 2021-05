Sénégal: Dysfonctionnements à l'hopital de Grand Mbour - Les syndicats montent au créneau et menacent d'aller en grève

La section du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal à Mbour a rencontré hier, lundi, la presse pour faire part du grippage du partenariat Polimed Hôpital de Grand Mbour et menacer en relation avec d'autres syndicats d'aller en grève.

Par conséquent, les membres du syndicat ont déposé un préavis de grève courant jusqu'au 31 décembre 2021. Ils n'excluent pas la mise en œuvre de la menace au cas où rien n'est fait. "Depuis 2005, l'hôpital de Mbour vit une situation préoccupante par rapport au centre d'imagerie Polimed suite à la signature d'une convention », relève-t-on sur la déclaration du Sames/Mbour.

Selon le docteur Koudouss Mama, le secrétaire général du Sames local, beaucoup de difficultés sont notées par les usagers de l'hôpital de Mbour, mais aussi par le personnel (médecins et paramédicaux) et même le personnel de Polimed. Elles sont sériées ainsi : des difficultés d'accès à l'imagerie en urgence comme la radiographie et le scanner, l'absence de planification des rendez-vous donnés aux patients, les conditions de travail dangereuses des agents de Polimed sans moyens de protection adéquats contre les rayons X (absence densitomètre et de tablier de protection).

Les syndicalistes dénoncent aussi " l'usurpation de fonction médicotechnique du chef de service radio par le gestionnaire de Polimed et les difficultés de prise en charge des cas sociaux en plus de l'impossibilité pour l'hôpital d'offrir certains services à temps et au lit du malade et le non-respect de la convention de partenariat.

Les syndicalistes de Mbour sont résolus à mettre un terme à la situation en lançant un préavis de grève pouvant déboucher par un arrêt du travail dès le 31 mai 2021, si une solution n'est pas trouvée à ces entraves du fait de Polimed.