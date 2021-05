Togo: Les lignes n'ont pas bougé, le flou reste persistant

« Il y a un an, un officier des FAT, commandant une troupe d'élites au Togo est assassiné dans un camp militaire sécurisé. Un an après on ne sait pas s'il est enterré et où ; et surtout ce qui s'est passé et qui l'a tué. Justice pour le col. Madjoulba et compassions à sa famille », c'est message formulé sur son compte tweeter par la Secrétaire Nationale de la CDPA et responsable de la DMK (Dynamique Monseigneur Kpodzro), Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson.

Elle réagit ainsi, un an après cet assassinat entouré de flou et intervenu, dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, et le corps de l'officier retrouvé baignant dans le sang dans son bureau au camp.

Il nous souvient encore que le 13 novembre 2020, ce sont nos confrères de RFI qui indiquaient que les expertises balistiques réalisées par la France et le Ghana, révèlent que « le commandant du 1er bataillon d'intervention rapide (BIR) a été assassiné avec sa propre arme, un revolver de marque Beretta. Dans la foulée de ces résultats, le juge en charge de l'affaire a lancé une commission rogatoire dans le but de faire auditionner plusieurs militaires ».