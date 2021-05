Sénégal: En plus de la Harca et l'effectivite de la convention collective - Le SYNPICS réclame une loi d'accès universel à l'information

La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée hier, lundi 03 mai 2021 avec comme thème : «L'information comme bien public». Au Sénégal, où la Coordination des associations de presse (CAP) a organisé un sit-in devant le ministère de la Culture et de la Communication, l'accent a été mis sur les «Menaces, violences et précarité de la presse». Une occasion pour le Secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, de réclamer une loi d'accès universel à l'information, en plus de la mise en place de la HARCA, en remplacement du CNRA, et le respect de la convention collective des journalistes.

Le Secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), Bamba Kassé, est revenu sur les conditions que vivent les journalistes. Il a d'ailleurs revendiqué la mise en place d'un nouvel organe de régulation (HARCA), à la place du CNRA.

Aussi a-t-il a appelé à veiller à l'application de la Convention collective des journalistes. «Je voudrais vous remercier tous tant que vous êtes... Aujourd'hui, vous avez la certitude d'être des militants de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Alors, je voudrais que nous soyons solidaires, tous unis pour ensemble exiger les réformes indispensables qui doivent avoir lieu dans le secteur des médias au Sénégal. Pour qu'ensemble nous puissions regarder tous ces fossoyeurs de la liberté et leurs dire : «nous de la presse, nous n'avons pas peur de vous car nous allons faire notre travail en toute conscience et au bénéfice exclusif du peuple sénégalais». Il faut aussi que nous soyons tous ensemble pour également lorsque certains d'entre nous traversent des difficultés, soit liés à leur entreprise, à leur environnement, que nous nous rappelions qu'avant d'appartenir à un organe... , nous sommes d'abord des militants de la liberté de presse. Donc, nous leurs devons solidarité», a dit Bamba Kassé.

Et le Secrétaire général du SYNPICS de lancer : «je voudrais que nous nous préoccupions de la situation sociale souvent très défavorable que vivent nos jeunes frères et sœurs journalistes. Au point qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont dans les écoles de journalisme hésitent, à partir de la 3e année, (et décident) d'aller faire la communication, tellement que les conditions de travail au Sénégal sont difficiles parce que l'Etat n'est pas à notre chevet. Car les inspecteurs du travail qui, malheureusement aussi sont dépourvus de moyens, s'ils faisaient des descentes inopinées dans les médias à un moment donné, peut-être qu'il n'y aurait pas certaines difficultés». M. Kassé n'a pas manqué de relever que «souvent quand un média est en difficulté, les journalistes serrent la ceinture et accompagnent la direction. Mais cela ne peut pas être la norme puisqu'on ne peut vivre de façon continue dans des difficultés au point que le journaliste n'a aucun avenir dans le cadre de son travail», a-t-il souligné.

Avant d'ajouter : «donc, nous invitions tout ceux-là qui ont des responsabilités de s'asseoir avec les travailleurs, de discuter des voies et moyens qui vont permettre à leur entreprise de capter beaucoup plus de ressources. En un mot, dans le cadre d'une corporation, vouloir se battre et mettre des barrières entre nous. Car on peut se dire des vérités et on doit se dire des vérités. Pour ce faire, je demande à tous les journalistes ici présents de faire un serment que sur les années avenir, on ne va plus nous pointer du doigt pour n'avoir pas fait le travail correctement, pour avoir désinformé. Pas besoin de nous presser parce que parfois, il y a de ces petites choses qui font que le journaliste perd du crédit, vis-à-vis du public. Or, c'est des choses à éviter», a-t-il soutenu. Le patron du SYNPICS d'indiquer, en résumé, que «ce que nous réclamons, c'est une loi qui mette en place la HARCA. Parce que si on a un organe de régulation bien doté, on n'aura pas le sentiment que la régulation ne touche que certains.

En outre, il faut que nous ayons un organe de régulation fort qui tape même sur les médias publiques, s'ils sont fautifs, et également sur les médias privés. Et pour ce qui est de la seconde revendication, nous voulons une loi d'accès universelle à l'information. Parce que sinon les journalistes vont être des journalistes de comptes rendus. Or, le journaliste doit pouvoir avoir accès tranquillement à toute sorte de documents, sauf certains documents, et pouvoir traiter l'information, ramener ça au public. En effet, nous ne pouvons pas continuer à être des journalistes de salon, de séminaires, d'atelier, etc. Troisième chose, il faut qu'on veille à ce que la Convention collective des journalistes soit une réalité pour qu'au moins les journalistes puissent vivre un minimum décent et vivre tranquillement leur vie. Vivre la HARCA !, en bas le CNRA ! Respecter nos salaires», a conclu Bamba Kassé.