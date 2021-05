Togo: Tandem Aboflan-Anoumou, le jackpot dans le viseur !

« Jackpot », c'est le thème du concours « Lydia Ludic Talents », lancé par la société Lydia Ludic. Pour remporter un tel concours, deux jeunes togolais à savoir, le journalisme et communicateur, Marc Aboflan et l'artiste plasticien, Serges Anoumou ont décidé de mettre ensemble leurs énergies veulent remporter le jackpot.

Dans le cadre de ce concours, le tableau, qui est l'œuvre présenté pour cette compétition, par les deux jeunes, est l'expression d'une toile qui « célèbre la valeur du travail ». Dans leur description de cette toile, ils indiquent que « grâce au travail pendant la jeunesse, on peut jouer assidûment chez Lydia Ludic qui offre toute une panoplie de jeu pour les amateurs. En jouant, on touche le jackpot qui représente beaucoup d'argent. Avec ces ressources, on peut réaliser son rêve (le palace au premier plan) mais aussi investir et ainsi valoriser la terre, mettre d'autres personnes au travail en valorisant la terre de chez nous. On peut ainsi dans ses vieux jours, profiter de son labeur de jeunesse et vivre une vie rêvée avec sa famille. L'encadrement du tableau rappelle utilement le collage de pagne, spécialité de l'artiste qui signe le tableau, Serges Anoumou ». Il s'agit d'un tableau titré « Le Jackpot », dont la mesure est de 50 cm/50 cm, et étant le fruit de la technique de « peinture acrylique sur toile ».

Pour information sur ce tandem, il est à noter que Serge Anoumou, « est un artiste plasticien de nationalité togolaise qui vis et travaille à Lomé. Ses œuvres sont composés avec des matières comme le pagne, le tissu, du fil de laine, de la corde le tout mélangé avec de la colle » alors que Marc Aboflan est un journaliste et un communicant basé à Lomé qui couvre l'actualité économique, politique et sociale du Togo et de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine.