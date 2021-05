Cote d'Ivoire: Renouvellement des instances du Conseil national des jeunes - Les organisations non encore répertoriées invitées à se faire enregistrer avant le 12 mai

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, dans un communiqué signé du directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes, Constant Koffi, invite les organisations de jeunesses non encore répertoriées à se mettre à jour, du 4 au 12 mai 2021.

« Les organisations non encore répertoriées et désireuses de participer à ce renouvellement sont invitées à se faire enregistrer auprès de la Direction de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes ou auprès des directions régionales et départementales de leurs localités respectives », souligne le document.

L'objectif de cette opération est de permettre à l'ensemble des jeunes ivoiriens de participer au renouvellement des instances du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci).

Les dossiers d'enregistrement, selon Constant Koffi, sont le récépissé de la déclaration ou de dépôt de l'organisation, un exemplaire des statuts et règlements intérieurs et une copie de la liste des membres du bureau exécutif avec leurs contacts.

Rappelons que cette décision a été prise le 24 avril 2021, à l'issue d'une rencontre au palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, entre le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, et les faitières des organisations de jeunesses.

Ce renouvellement débutera au niveau départemental avant l'élection du nouveau président du Cnjci, a précisé Mamadou Touré.