Burkina Faso: Promo Orange Money - Aou Private Stanislas Kouadio remporte la somme de 10 millions de FCFA

La promo consistait à offrir par tirage au sort, des lots aux clients qui ont souscrit et fait par la suite des transactions (retrait et dépôt) Orange Money. Les lots hebdomadaires s'élevaient à la somme de 50.000 FCFA. Il y avait également la possibilité de gagner des motos Yamaha "Sniper by CFAO". Le lot mensuel s'élevait à 10 millions de nos francs.

La première phase de cette promo a débuté le 16 mars 2021 et a pris fin le14 avril 2021. Durant cette période, ce sont au total 790 000 participants qui ont souscrit. Le tirage a permis d'offrir 100 lots de 50.000 FCFA, quatre motos et un super gros lot de 10 millions de FCFA.

Pour tenter de remporter un lot, il suffisait pour le client de faire la syntaxe *202# ou d'envoyer son prénom au 202. Une fois inscrit, les dépôts ou retraits sur le compte Orange money permettaient à celui-ci de cumuler des points. Au moins 10 points équivalant à 1.000 francs permettaient au souscripteur d'être éligible. Les lots hebdomadaires étaient constitués de 50.000 FCFA pour les participants ayant cumulé au moins 1.000 points au cours de la semaine.

Les lots hebdomadaires en nature étaient constitués de motos d'une valeur de 1,450 million de francs l'unité pour au moins 5.000 points. Le gros lot mensuel revenait à celui qui a pu cumuler au moins 10.000 points tout au long du mois.

Me Amidou Kolombo, huissier de justice près des cours et tribunaux de Ouagadougou en charge de la supervision de la tombola, a tenu à rassurer tous les abonnés Orange money : la tombola se déroule conformément à ce que la loi a prévu et surtout dans la transparence. «Les opérations de tirage sont effectuées sous la supervision de l'huissier que je suis, sous le regard bienveillant des autorités de l'Etat que sont les deux représentants de la police des jeux, deux représentants du Trésor et enfin sous le regard de la Loterie nationale burkinabè », a expliqué Me Kolombo.

Selon Abdias Coulibaly, directeur des ressources humaines de Orange Burkina, c'est une occasion spéciale comme d'habitude pour Orange money de tenir sa promesse et de récompenser ses fidèles clients. A tous ceux qui, au début, croyaient à une arnaque (comme Souleymane Tiendrébéogo, heureux gagnant d'une moto), M. Coulibaly rassure que «Orange money ne demandera jamais à un abonné d'envoyer une certaine somme d'argent avant de recevoir les prix que nous donnons. Nous ferons toujours les choses officiellement et en la présence de tous les officiels».

Aou Private Stanislas Kouadio, gagnant du gros lot du jour, s'est dit heureux de sa récompense tout en invitant les autres qui ne croient pas à ce jeu à essayer. Il explique avoir commencé à jouer depuis le 22 mars passé en faisant normalement ses transactions tous les jours jusqu'au jour où il a reçu un appel de Orange money.

D'après Laurent Birba, responsable marketing de Orange money, la deuxième phase du jeu débutée le 15 avril prendra fin le 15 mai 2021.