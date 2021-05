Algérie: Boughazi - Le travail familial ouvre de nouvelles perspectives pour la société

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a affirmé que le travail familial ouvrirait d'importantes perspectives à une large frange de la société afin d'atteindre développement et bien-être, notamment au profit de la femme qui en est l'élément le plus influent.

S'exprimant lors d'un atelier sur le travail familial, organisé par le ministère en coordination avec le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), M. Boughazi a estimé que la femme rurale et celle au foyer "contribuent aux efforts visant à opérer les changements socioéconomiques et environnementaux nécessaires à la consécration du développement durable".

En matière de travail familial, le ministre a souligné la prise en charge de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques au vu de leur contribution à l'économie nationale, relevant à ce propos la nécessité de redoubler d'efforts en vue "d'aplanir les difficultés qui les entravent de participer dans les activités socioéconomiques".

Le ministre a insisté sur la nécessité de donner la chance à tout un chacun d'intégrer le marché du travail et de promouvoir l'auto-entrepreneuriat par le renforcement des capacités, la formation et l'accompagnement des catégories concernées en vue de répondre efficacement aux besoins des acteurs du travail familial.

De son côté, le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a affirmé que la relance de l'économie nationale passait par la participation de toutes les catégories de la société, notamment les familles productives, soulignant l'importance de promouvoir et de structurer le travail familial et de trouver les moyens à même de développer, de promouvoir et de commercialiser le produit national.

Le travail familial peut être un important pourvoyeur de valeur ajoutée, a estimé M. Tir, précisant que cet atelier se penchera sur les moyens d'organiser ce secteur.