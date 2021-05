Mauritanie: Le Syndicat des journalistes exprime son soutien aux réformes du secteur de la presse

Nouakchott — Le Syndicat des journalistes mauritaniens a annoncé son soutien absolu aux mesures pertinentes de réforme du secteur des médias en Mauritanie, qui ont été prises par les autorités du pays, en réponse aux demandes que le syndicat a formulées au Président de la République qui avait reçu, l'année dernière, le bureau exécutif du syndicat.

Lors d'une conférence de presse tenue lundi, au siège de l'organisation à Nouakchott, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le président du Syndicat des journalistes mauritaniens, M. Mohamed Salem Ould Dah, a exprimé sa satisfaction pour la qualité du rapport élaboré par la Commission nationale de réforme des médias, appelant les autorités à accélérer la mise en œuvre de ses recommandations.

Il a précisé que le Syndicat profite de cette journée symbolique pour se réjouir du niveau de concertation et de la réactivité avec le Syndicat tout au long des démarches de mise à niveau du secteur qui se sont soldées par les importantes mesures de réforme.

Il se réjouit également du véritable partenariat avec le gouvernement mauritanien, les organes de régulation et les institutions médiatiques, en vue de développer celles-ci et de relever la qualité de leurs prestations.

Le président a passé en revue les défis les plus importants auxquels est confronté le secteur des médias et particulièrement de ses employés qui ont subi les contrecoups de la Covid-19, soulignant la nécessité d'améliorer les conditions des journalistes des secteurs public et privé et de leur accorder tous leurs droits.

Il a ajouté que le Syndicat des journalistes, à l'occasion de la Journée internationale de la presse, adresse ses sincères félicitations à tous les membres de la famille des médias en Mauritanie, leur souhaitant plus de progrès et de succès dans l'accomplissement de leur mission pénible au service du pays et du citoyen.