Mauritanie: Le ministre de la Culture - Nous préparons les textes organisant la presse professionnelle

Nouakchott — Le ministère de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement a organisé, lundi soir un diner à Nouakchott, au profit des journalistes, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse.

Dans le discours qu'il a prononcé, à cette occasion, le ministre, M. Lemrabott Ould Benahi a déclaré que son département a commencé la préparation des textes organisant l'activité de la presse professionnelle, l'application d'une gestion méthodique d'octroi de la carte de presse et la création de structures institutionnelles au service de la presse nationale.

Il a ajouté que son département a aussi entamé la préparation d'autres textes portant des réformes fondamentales dans les domaines du contrôle et du financement des structures médiatiques, ajoutant que parallèlement, les efforts se sont poursuivis pour redynamiser l'activité de la cellule des chargés de la communication au niveau des ministères pour faciliter le contact des journalistes avec les départements.

M. Lemrabott Ould Benahi a précisé, qu'au niveau extérieur, il sera procédé, dans la concertation et le partenariat entre les acteurs du champ médiatique, à la mise en place de structures et d'approches actualisant le contenu numérique mauritanien à travers l'amélioration de la production des médias nationaux et internationaux sur le pays et d'actions permettant aux correspondants de travailler en toute liberté.

Le ministre a souligné que son département est déterminé à appliquer l'ouverture facilitant aux journalistes l'accès aux informations fiables leur permettant de mener à bien et en toute liberté leur noble mission dans les meilleures conditions. Il a souligné que Son Excellence le Président de la République mérite les félicitations et la considération pour sa ferme volonté d'élargir l'espace des libertés et pour ses efforts continus pour réformer le champ médiatique, efforts qui ont été matérialisés, entre autres mesures, par sa nomination d'une commission chargée de faire le diagnostic du secteur et de lui proposer des solutions.

M. Lemrabott Ould Benahi a félicité les journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, et pour le rang avancé qu'occupe la Mauritanie dans le classement de la liberté de la presse dans le monde entier.

Il a enfin affirmé que son département est déterminé à mener, avec la collaboration des journalistes, toute action améliorant le paysage médiatique de la Mauritanie, pays libre, démocratique possédant des capacités considérables lui permettant d'occuper une place de choix dans le concert des Nations.

De leur côté, les intervenants ont exposé les problèmes et contraintes qui entravent leur travail, demandant une exécution accélérée des recommandations de la commission de réforme de la presse, l'augmentation de l'appui consacré au secteur, une solution au problème des sociétés privées dont certains employés exercent sans contrat, et d'autres sans salaires ainsi que celui des contractuels dans les entreprises officielles. A la fin du diner, le ministre a reçu le cahier de doléances des structures exerçant dans le champ médiatique.

Le diner s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère, du wali de Nouakchott- Ouest, du hakem de Tevrag- Zeina, du président de la haute autorité de la presse et de l'audio-visuel, du secrétaire général de l'union des travailleurs de Mauritanie et des responsables du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le parlement.