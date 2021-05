Maroc: Le guide bibliographique sur le handicap, un "saut qualitatif" (expert)

Tanger — La publication d'un guide bibliographique sur le handicap au Maroc constitue un "saut qualitatif" en matière de l'intérêt porté à ce domaine sur les plans scientifique et pratique, a souligné le coordinateur de la coordination nationale des réseaux et coalitions travaillant dans le domaine des droits des personnes handicapées au Maroc, Abdelmalek Asrih.

"On ne peut que saluer la publication du Guide bibliographique sur le handicap au Maroc par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, à travers le Centre national de veille, d'études et de documentation en matière de handicap, et en être fier, vu que ce guide propose une base de données importante aux niveaux théorique et pratique, et répond pratiquement à deux questions fondamentales, à savoir l'enrichissement du domaine académique, d'autant plus qu'il y a très peu de recherches scientifiques dans le domaine du handicap, et l'établissement d'une importante plateforme scientifique pour encourager les étudiants et les chercheurs à travailler sur des études dans ce domaine", a indiqué M. Asrih dans une interview accordée à la MAP.

Cet expert dans le domaine du handicap et consultant en renforcement des capacités à l'association "La Colombe blanche" a relevé l'existence des recherches et des rapports dans les bibliothèques des associations et des secteurs gouvernementaux concernés, mais qu'ils restent parfois inaccessibles pour de nombreux chercheurs et personnes intéressées, notant que cette plateforme constituera un espace de collecte et de généralisation d'expériences, de recherches scientifiques et de publications.

Il a, à cet égard, souligné l'importance de ce guide qui mettra à la disposition des décideurs publics, des étudiants et des chercheurs, un nombre important de publications et de travaux de recherche dans le domaine du handicap.

M. Asrih a, en outre, assuré que cette plateforme revêt une importance particulière en matière de développement de l'intérêt porté par les institutions, les associations et les établissements d'enseignement au domaine du handicap, d'accompagnement des porteurs d'initiatives de plaidoyer, et de mise en avant des "sucess stories" dans ce domaine.

Il a noté que cette plateforme bibliographique est interactive, ce qui signifie que toute recherche ou étude publiée, qu'elle soit théorique ou pratique, sera accessible pour toutes les personnes intéressées par le domaine du handicap, relevant que cette plateforme sera incontestablement utile pour l'action associative sur le terrain dans ce domaine.

"Cette plateforme constituera, sans aucun doute, une source essentielle d'information devant permettre à l'acteur associatif de prendre connaissance des pratiques et des expériences innovantes et pionnières, et en même temps elle permettra aux associations concernées d'échanger leurs expériences et expertises, rationaliser l'action associative et de renforcer les relations de la société civile avec les institutions officielles et les instances élues, en tant que partenaires importants des associations dans la déclinaison de plusieurs projets et idées", a-t-il fait savoir.

Elle sera également un centre de ressources et une source d'inspiration, au profit de tout acteur qui veut s'inspirer des expériences importantes dans le domaine du handicap, ce qui devrait contribuer à développer des projets, à promouvoir la communication entre les acteurs du domaine, et à améliorer la qualité de l'action associative sur le terrain a estimé M. Asrih.

Dans ce cadre, il a affirmé que le déploiement d'une base de données actualisée permettra aux associations intéressées de prendre connaissance des projets concrets et prioritaires, y compris ceux visant à améliorer l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques dans toutes les régions du Maroc, et les mécanismes de consultation et de coopération avec les instances gouvernementales concernées ou les instances élues, en plus d'intégrer la dimension du handicap dans la gestion des crises, dont la crise pandémique actuelle, et d'évaluer les politiques locales, régionales et nationales du point de vue du handicap sur des bases purement scientifiques et sur la base d'expériences de terrain novatrices.

M. Asrih a, par ailleurs, noté que le guide est important à la fois pour les associations qui fournissent des services dans le domaine du handicap et pour celles qui plaident en faveur des droits des personnes handicapées, en plus d'offrir une matière scientifique rigoureuse qui permet de traiter de nombreux sujets liés à ce volet social auquel le Royaume accorde une attention particulière.

Il a conclu que grâce à la publication de travaux en quatre langues, à savoir l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol, d'importants organismes internationaux, y compris ceux qui s'intéressent aux questions du handicap, pourront prendre connaissance des progrès réalisés et des projets engagés par le Maroc dans ce domaine, ainsi que les actions menées par la société civile, et en même temps permettre aux associations de renforcer leurs relations avec des organisations internationales opérant dans ce domaine.