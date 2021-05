Maroc: La DGAPR et le FNUAP agissent conjointement pour renforcer la résilience des jeunes détenus

Rabat — La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) ont annoncé mardi la signature d'un accord de partenariat pour l'année 2021, afin de soutenir les jeunes détenus dans leur développement personnel.

En vertu de cet accord, signé par Mohamed Salah Tamek, Délégué Général à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion, et Luis Mora, représentant du FNUAP, les deux organismes s'engagent à promouvoir l'implication des détenus dans la quête du bien-être individuel et collectif, indique un communiqué de la DGAPR.

La DGAPR et le FNUAP vont agir ensemble cette année pour consolider les réalisations et les acquis de la première année de collaboration 2020, à travers des activités d'épanouissement ludiques et culturelles, associées à un système d'accompagnement et de suivi des jeunes détenus et le partage de bonnes pratiques professionnelles par les différents acteurs impliqués dans la réalisation des activités de ce plan de travail, précise le communiqué.

Un appui spécial sera attribué pour améliorer les connaissances et les attitudes des filles et des jeunes femmes incarcérées au niveau des centres de détention en matière de santé sexuelle et reproductive et d'égalité des genres, à travers un programme de monitoring et de formation basée sur l'approche de l'éducation par les pairs.

Ce travail conjoint s'inscrit dans le cadre du projet de "Promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles et de l'égalité des genres au Maroc", mis en œuvre avec l'appui de l'Ambassade du Canada au Maroc.

Le FNUAP, qui clôture cette année son 9ème cycle de coopération avec le gouvernement marocain, continue son appui au progrès du pays. Il mène, dans ce cadre, un partenariat stratégique avec la DGAPR pour permettre aux jeunes de bien préparer la vie post-carcérale et mettre en place un projet de vie individuel.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population est une agence du Système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, où la population et développement, la santé - y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive -, l'égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles ainsi que l'appui à la jeunesse sont des priorités.

De nature opérationnelle, l'action du FNUAP vise surtout à une amélioration des conditions de la population et l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que des objectifs du Plan d'Action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), en tant qu'engagements internationaux ratifiés par le Maroc.