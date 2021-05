Ile Maurice: Kalpana Konjoo-Shah - «Li impossible que ça bann paroles-là vinn de mwa (... )»

La voix 'ressemble' comme deux gouttes d'eau à la sienne. Et le «gro zouré» proféré par ladite voix a été entendu en live and direct hier lors de la retransmission des travaux parlementaires sur la MBC, via la chaîne parlementaire et repris par les différents médias, dont lexpress.mu https://www.facebook.com/lexpress.mu/videos/5399521440123216 - (NdlR, on peut entendre le «gro zouré» à 12 minutes et 9 secondes).

Mais le désormais fameux ou infâme «gro zouré» en question, qui alimente les conversations dans les rues et sur les réseaux sociaux depuis hier ne vient pas d'elle. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Kalpana Koonjoo-Shah sur les ondes des radios privées en cette matinée du mercredi 5 mai. La ministre affirme qu'elle ne peut avoir lancé une telle fleur et parle de vidéo manipulée et compte saisir la justice.

«Mo tenir à démentir catégoriquement sa bann insinuations ki pe fer kont mwa la. Ou get ça vidéo-la ou pou trouvé ki li impossib ki sa bann parol-la pe vinn de mwa (... ) Zamé mo ti pou pansé ki l'opposition pou tomb dans enn telle bassesse (... )»