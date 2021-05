Maroc: Le pays prend part à la dernière rencontre internationale des participants à l'Exposition Universelle Dubaï 2020

Dubaï — Le Royaume du Maroc a pris part mardi à la dernière rencontre internationale des participants à l'Exposition Universelle Dubaï 2020.

Le Maroc est représenté à cette rencontre par une délégation conduite par Mme Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale, et Commissaire Générale du Pavillon Marocain à l'Exposition Universelle Dubaï 2020 - et comprenant notamment M. Mohamed Methqal, Ambassadeur directeur général de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale.

La rencontre internationale des participants se tient à Dubai les 4 et 5 mai 2020 sur le site de Dubai Expo 2020. Il s'agit de la dernière session des rencontres tenues dans le cadre de «la Réunion des Participants Internationaux».

Cette session a pour objectifs de discuter des derniers préparatifs avant le démarrage le 1er octobre 2021 de l'exposition universelle Dubaï 2020. Les discussions prévues couvriront plusieurs sujets dont les modalités de participation, les procédures de fonctionnement et les mesures sanitaires.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la participation de Mme Reem Ebrahim Al-Hashimi, Ministre d'Etat chargée de la coopération internationale au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale des Émirats Arabes Unis et directrice générale de l'exposition Universelle Dubaï 2020 et de M. Dimitri Kerkentzes, Secrétaire Général du Bureau International des Expositions.

Mme Al Hashimi a insisté sur l'engagement et la détermination des Emirats Arabes Unis à réussir cet événement planétaire en y accueillant 25 millions de visiteurs.

De son côté, M. Kerkentzes a souligné que cette Exposition Universelle marquera cette époque et jouera un rôle décisif dans la relance mondiale en contribuant à un avenir meilleur pour toute l'humanité.

L'Exposition Universelle Dubaï 2020 est prévue du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sous le thème "Connecter les esprits, Construire le futur".

Le Royaume du Maroc, qui participe activement et régulièrement aux Expositions Universelles, sera particulièrement mis à l'honneur lors du "National Day", prévu le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubaï.

Expo 2020 Dubaï, qui sera l'un des premiers rassemblements d'envergure internationale depuis l'apparition de la pandémie covid-19, représente un levier d'espoir et de mobilisation.