Maroc: PCNS - Clôture de la 10è édition des "Dialogues stratégiques"

Rabat — La 10è édition des "Dialogues stratégiques", organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) à Rabat et le Centre HEC de Géopolitique à Paris, s'est clôturée mardi sous forme de webinaire.

Tenue par visioconférence depuis Paris et Rabat sous le double thème "Les rivalités de puissance en Afrique" et "L'Afrique face au terrorisme", cette édition a permis de mettre en relief les effets de la pandémie sur le ralentissement "à court terme" des rivalités entre des puissances comme l'Inde, la Chine, la Turquie ou encore les Etats-Unis.

En ce qui concerne la première session, le premier panel a débattu des "intérêts et priorités" des grandes puissances en Afrique alors que le deuxième a apporté un focus sur les rivalités des grandes puissances et leur impact sur la stabilité du continent africain.

Pour la deuxième session, les intervenants du troisième panel ont scruté les efforts déployés pour faire face aux menaces terroristes en Afrique et lors du quatrième panel, des experts ont analysé et mis en exergue les menaces des groupes armés en Afrique.

Depuis 2016, le PCNS et le Centre HEC de Géopolitique organisent chaque année deux éditions des "Dialogues Stratégiques".

Cette plateforme d'analyse et d'échange réunit des experts, des chercheurs représentant différents think-tanks, des académiciens et des praticiens, outre des décideurs politiques pour débattre des grandes questions géopolitiques et sécuritaires à l'échelle internationale, ainsi que des problématiques d'importance commune pour l'Europe et l'Afrique.