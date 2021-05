Congo-Brazzaville: Journée mondiale du livre - Les écrivains congolais se sont réunis au musée "Cercle africain de la ville océane"

Un focus a été organisé, le 30 avril, au musée Cercle africain de Pointe-Noire à l'occasion de la célébration de la 26e édition de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

Sur l'initiative du comité culturel du musée Cercle africain, l'activité a été organisée pour communiquer sur le livre. Les écrivains, éditeurs, bibliothécaires, libraires sont venus échanger sur leurs métiers, permettant ainsi au public de bien les connaître. « Le musée Cercle africain, au-delà de ses missions traditionnelles qui tournent autour de la collecte, de la conservation des œuvres d'art, se veut aussi un espace culturel qui doit contribuer à la diffusion et à la distribution des arts de la pensée », a dit Alphonse Chardin N'kala, président du Comité culturel du musée Cercle africain. Et d'ajouter : «Notre souhait est que les populations de Pointe-Noire, notamment les jeunes, prennent d'assaut ces lieux qui sont les leurs, ces lieux qui sont un véritable patrimoine mis à leur disposition pour leur épanouissement. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion de remercier solennellement la Société Eni Congo qui, malgré la crise à la fois sanitaire et économique, a permis la célébration de la 26e édition de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur ».

En lien avec le thème de l'activité «Je lis, je rencontre les hommes, je m'épanouis », Samuel Mabanza, conservateur du musée Cercle africain, a exposé sur Le livre Patrimoine universel. Maurice Loubouakou, éditeur, a dévéloppé le thème "La Problématique de l'édition au Congo : Relation, auteur, éditeur-libraire", Francis Itoua, de la Maison de la prese a entretenu le public sur l'exercice du métier de libraire, Kassiopé, responsable de la Médiathèque à l'IFC a exposé sur le métier de bibliothécaire sans oublier Alphonse chardin N'kala, qui a ouvert la série d'exposés par « Bref aperçu de l'histoire du livre ». Sa communication a été un édifiant survol historique du livre à travers les âges qui a traversé des étapes du papyrus aux grands classiques en livre de poche en passant par le parchemin, les tablettes de cire, les caractères mobiles réalisés avec de l'argile...

Selon Samuel Mabanza, nous avons l'obligation de transmettre le patrimoine qu'est le livre car le patrimoine on le conserve, on le protège et on le valorise « Ecrivons nos propres livres avec nos propres langues », a-t-il recommandé et de renchérir par une exhortation à intérioriser par chacun de nous. « Le livre est ma vie, je ne manquerai de le lire ».

Selon Kassiopé, bibliothécaire, la bibliothèque est un lieu d'échanges, de partage et de découverte. C'est ce à quoi s'attelle l'IFC à travers sa bibliothèque pour les jeunes et celle réservée aux adultes sans oublier les autres initiatives entreprises par l'IFC pour amener les livres près du public vivant en périphérie. C'est le cas de temps à autre à Siafoumou, Mpaka, Loandjili, Côte matève ou Louessi en partenariat avec les espaces culturels et de lecture de la place.

Exposant sur la relation auteur, éditeur et libraire, Maurice Loubouakou a édifié le public sur cette relation tripartite qui permet à chaque partenaire de trouver son compte selon le terme du contrat dument signé. Le libraire, dernier maillon de la chaîne a une importance qui ne se dément plus puisqu'il met le livre à la disposition du public. « Le libraire est aussi cette personne qui sert d'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur », a dit le libraire Francis Itoua.

Signalons que c'est à la Conférence générale de l'Unesco tenue à paris en 1995 qu'il a été décidé de rendre un hommage mondial au livre et aux auteurs. Ainsi, a créée la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Célébrée dans plus de cent pays, par des millions de personnes réunies autour de centaines d'associations, d'écoles, d'organismes publics de groupements professionnels et d'entreprises privées.