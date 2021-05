Congo-Kinshasa: Affaire Guelord Kanga - La Fécofa attend un aboutissement heureux à la CAF

L'affaire du joueur Guelord Kanga fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu du football en République démocratique du Congo (RDC), mais aussi il y a crainte et tremblement au Gabon.

Le milieu international gabonais de l'Etoile Rouge de Belgrade a été deux fois passeur décisif lors de la victoire (trois buts à zéro) des Panthères du Gabon sur les Léopards de la RDC en mars dernier à Franceville, lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022. Après le match, la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a introduit un recours auprès de la Confédération africaine de football (CAF) sur l'irrégularité du joueur.

Selon la Fécofa, les origines congolaises du joueur qui a joué à Kinshasa ne sont pas mentionnées, lui qui dispose d'une autre identité indiquant qu'il est né à Oyem. La Fécofa a donc apporté un dossier ficelé à la CAF à ce sujet. Le Gabon avait jusqu'au 4 mai, selon la notification de la CAF, pour présenter ses moyens de défense par rapport à cette « accusation ». Et la Fédération gabonaise a déjà apporté sa réponse à la CAF sur cette question de falsification de l'identité du joueur.

L'attente suscite de l'émoi à Libreville où le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a même reçu le ministre des Sports, Frank Nguema, le sélectionneur Patrice Neveu, et le manager général des Panthères, Pierre Aubame, donnant à cette affaire une tournure plus diplomatique. La Fédération gabonaise a même fait des déclarations au sujet de cette accusation. Le joueur Guelord Kanga a pour sa part déclaré : « Je n'ai ni acte de naissance, ni carte d'identité, ni passeport délivrés par la RDC. Je reste serein face à ces allégations de la Fécofa ».

La Fécofa réagit

Silencieuse depuis, la réaction de la Fécofa est sortie de sa réserve pour réagir de manière sereine et persuasive. « Très respectueuse de sa consœur gabonaise et surtout des prescrits réglementaires en la matière, la Fécofa se refuse de toute communication ou commentaire de quelque nature que ce soit en rapport à son recours à la CAF quant à l'usurpation d'identité d'un joueur de la sélection gabonaise. En sus, elle s'interdit d'emprunter cette vilaine piste des qualificatifs sulfureux, proches de l'injure facile pour s'en tenir uniquement, la conscience tranquille, aux éléments et argumentaire muscles contenus dans son dossier de dénonciation à la CAF qui n'est nullement tributaire de quelque durée quant à ce.

La dénonciation pouvant être soulevée à tout temps et tout lieu. Confiante à la CAF, en ses commissions permanentes et en ses organes juridictionnels, la Fécofa s'attend à l'aboutissement heureux de cette affaire pour que soient préservées l'équité, l'éthique morale et la loyauté dans nos pratiques footballistiques sur le continent », indique un avis au public de la Direction de communication de l'instance faîtière du football congolais.

Notons que la CAF a pris d'autres mesures du genre, avec la disqualification du Zimbabwe, deuxième du groupe H, au profit de la Zambie, (troisième du groupe) à cause du joueur avoir aligné le joueur Knowledge Musona d'Anderlecht pour accumulation de cartons jaune, mais aligné lors de la cinquième journée des éliminatoires contre le Botswana (victoire du Zimbabwe par un but à zéro).

Pour rappel, la RDC a déjà écopé des sanctions de même nature quasiment, avec la disqualification de Mazembe en Ligue des champions pour avoir aligné par le passé le joueur Janvier Besala dont le transfert n'avait pas été régulier, V.Club aussi a perdu une qualification pour avoir aligné un joueur irrégulier en compétition africaines interclubs. Les Léopards de moins de 23 ans ont été disqualifiés malgré leur victoire sur le Maroc pour avoir aligné le défenseur Arsène Zola de Mazembe qui n'était pas éligible à cause de deux dates de naissance.

L'on se souvient qu'en décembre 2012, la Fifa donnait match perdu pour le Burkina Faso contre le Congo pour avoir fait jouer Hervé Zengue, joueur inéligible. Le match s'était terminé sur le score de zéro but partout. Toujours en décembre 2012, la Fifa sanctionnait le Gabon qui avait perdu sur tapis vert contre le Niger pour avoir aligné un joueur inéligible, Charly Moussono. Le match s'était achevé sur un nul vierge de zéro but partout.

Les instances internationales de football, se rend-on compte, appliquent de manière rigoureuse leurs règlements afin de repousser au loin diverses tricheries ou fraudes qui parfois plombent le football pourtant école de loyauté, d'éthique et de fair-play. L'on attend donc la décision de la Confédération africaine de football dirigé depuis peu par le Sud-africain Patrice Motsepe qui a, entre autres, missions de redorer l'image écornée de la CAF depuis des lustres par des affaires de corruption et de mauvaise gestion.