Congo-Brazzaville: Fédération congolaise de handball - Le bureau exécutif jette l'éponge

Les membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) ont présenté collectivement leur démission dans une note datée du 30 avril.

La démission est la conséquence de la décision de la Chambre de conciliation d'arbitrage et du sport (Ccas) qui avait annulé le 13 avril et ordonné la réorganisation de l'assemblée générale élective dans un délai de quarante-cinq jours.

En vue de sauver les éventuelles sanctions de la Fédération internationale de handball, tous, à l'exception du président, César Dzota, ont confirmé leur démission à travers une signature avant d'envoyer une copie de la note au Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc), à la Fédération internationale de handball (IHF) et à la Confédération africaine de handball (Cahb).

« Nous, membres du comité exécutif fédéral élus en assemblée générale élective du 19 décembre 2020, déposons notre démission collective et remettons notre mandat au ministère des Sports et de l'Education physique », précise la note.

Leur décision vise à sauver le handball congolais englué dans les démarches anti-statutaires. Le renoncement des dirigeants de la Fécohand casse la dynamique des Diables rouges séniors dames qui préparent actuellement la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.

Dès lors, plusieurs fans du handball congolais s'accordent sur le fait que le comportement égocentrique des dirigeants sportifs et le silence « notoire » de la tutelle impacteront encore sur les résultats des équipes. C'est, en effet, le même schéma qui se dessine comme lors des débuts des crises qui minent certaines fédérations nationales.

A l'heure actuelle, il n'est plus question de semer la division ou la haine mais d'unir les forces pour accompagner les Diables rouges qui poursuivent la préparation afin de participer avec brillance à la troisième et dernière édition du challenge Edith-Lucie-Bongo (Can 2021).

Elu le 19 décembre dernier en présence des représentants de la direction générale des sports, du Cnosc et de la Cahb qui ont unanimement validé « la bonne tenue des élections » mais, quelques semaines après, l'un des candidats malheureux, Guy Jonas Tsiba, a conduit le bureau exécutif devant la Ccas car, selon lui, certains candidats n'étaient pas éligibles.

Dans la lecture du droit, l'instance qui gère les litiges sportifs au Congo a décidé de la réorganisation des élections à la Fécohand. Dans la rue, plusieurs voix se sont levées de partout pour contester cette décision de la Ccas. « Du vrai four tout. L'immaturité et le désordre absolu. Là, les joueuses travaillent sans primes mais je crois qu'après la démission, l'argent sortira bientôt et les vieux visages viendront encore pour se faire les poches. Dans tout ça c'est la Ccas que je condamne », s'est indigné, sur whatsApp, un Congolais vivant en Afrique du Sud. Pour lui, la décision de la Ccas a été instrumentalisée par certains acteurs du handball qui ne voulaient pas voir le bureau démissionnaire conduire l'équipe nationale sénior dames à la Can.

Un pratiquant des arts martiaux qui suit bien le handball congolais a déploré, pour sa part, dans une plateforme interactive regroupant les sportifs « qu' au moment où nous parlons, les Diables rouges seniors dames handball sont en chantier pour les préparatifs de la Can, challenge Edith-Lucie-Bongo, au Cameroun, il y a de cela deux mois. Cette décision de la Ccas est tombée comme un obus et a désorganisé ce projet ».

Après le judo et le jujitsu où les solutions de sortie de crise ne sont pas encore trouvées, les pessimistes craignent déjà que le handball complète la liste des fédérations qui sont plongées dans des conflits interminables. Certaines joueuses de la diaspora commencent, d'après nos sources, à émettre des doutes quant à la bonne participation du Congo à la Can qui se tiendra dans un mois, du 8 au 18 juin prochain, à Yaoundé, au Cameroun.

A cette allure, si l'équipe nationale ne participe pas à la Can à cause de l'incompréhension et le manque de réactivité des dirigeants du sport congolais, le pays sera obligé de payer les amendes.