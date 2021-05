Congo-Kinshasa: Insécurité à l'Est - Félix Tshisekedi appelle à une mobilisation totale

C'est un appel à la mobilisation générale que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé le 3 mai depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, à chaque Congolais et Congolaise aux fins de sécuriser, en synergie avec les forces armées déployées au front, le territoire national en proie ces derniers temps à l'activisme des groupes armés.

Dans une adresse réglée, le président de la République a expliqué le bien-fondé de sa décision d'il y a quelques jours portant proclamation de l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Une décision qui découle des prérogatives que la Constitution lui a conférées en ses articles 69, 85, 144 et 145. Et de préciser qu'elle fait suite aux concertations engagées avec notamment le Premier ministre et les présidents de deux chambres du Parlement, y compris avec le Conseil supérieur de la défense.

Le cinquième président du Congo indépendant a déclaré avoir « mesuré les attentes de la nation tout entière » avant de réitérer sa détermination à mettre définitivement hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui écument l'est du pays. « Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est », a-t-il martélé non sans avoir développé une pensée à l'endroit des victimes des atrocités perpétrées par la horde des forces négatives.

En attendant l'annonce des dispositions subséquentes liées à l'instauration de l'état de siège dans les provinces précitées, le chef de l'Etat a félicité la bravoure de nos vaillantes forces armées qui, a-t-il dit, devront dorénavant être appuyées par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort. Il a encouragé les Congolais à adopter désormais une « attitude responsable à tous égards » durant cette période avant d'exhorter le gouvernement à ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux Fardc déployées au front.

Sur le même ton, il a invité la classe politique à ne mener aucune action de nature à saboter ni décourager les forces loyalistes. Quant aux populations locales, elles ont été priées de coopérer étroitement avec les autorités militaires en dénonçant, s'il en faut, les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit.