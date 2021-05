Madagascar: Santé maternelle - Le WASH comme élément clé dans le travail des sages-femmes

Les sages-femmes en savent quelque chose : l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont des éléments essentiels en matière de santé maternelle et néonatale, comme le rappelle l'ONG WaterAid à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes, ce jour, le 5 mai. Felana, 36 ans, sage-femme en poste au centre de santé de base (CSB) d'Antsipary - dans la commune de Fihaonana, région Analamanga - en témoigne.

Dans cette commune, une des zones d'intervention de l'ONG, des activités de construction d'infrastructures WASH ont été menées dans le CSB, déjà labellisé « Ami de WASH ». Felana a déclaré avoir longtemps promu auprès des femmes et des villageois, les avantages de venir accoucher aux CSB afin d'éviter les complications. « Pouvoir disposer d'eau courante ici et de toilettes propres les a persuadés », confie-t-elle.

L'existence des infrastructures WASH saines est un grand soutien apporté aux sages-femmes, car facilite leur rôle envers les femmes enceintes catégorisées comme vulnérables. Felana confirme d'ailleurs que « rester au CSB est la formule idéale pour les femmes enceintes en plein travail et les deux ou trois jours après leur accouchement. Cela leur permet de se doucher, et laver proprement leurs nouveau-nés ainsi que leurs langes et vêtements ».

Rappelons que l'approche CSB Ami de WASH consiste à doter celui-ci d'un bloc sanitaire et former l'équipe sanitaire pour l'entretien et la sensibilisation. Vient par la suite la labellisation par le ministère de l'EAH, et celui de la Santé Publique.

A souligner que le thème de cette année pour la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, est « Les chiffres parlent d'eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes ».