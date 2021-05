Madagascar: Football Solidaire - Six maillots des joueurs des Barea à gagner

Des actions sociales. Plusieurs joueurs des Barea se sont lancés dans des actions sociales et humanitaires pour aider les enfants et les plus nécessiteux à Madagascar.

A l'initiative du Grenoble Football 38 et du FC Lorient et des internationaux malgaches évoluant dans les clubs, le Grenoblois Jérôme Mombris et les Lorientais Jérémy Morel et Thomas Fontaine, une tombola solidaire a été créée. Une tombola solidaire avec l'UNICEF dans le cadre du programme WASH à Madagascar.

Le programme UNICEF Madagascar Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) vise à aider les enfants malgaches à avoir accès à l'eau salubre, à des toilettes de base et à de bonnes pratiques d'hygiène, indispensables à leur survie et à leur développement. Six maillots des trois joueurs au nom de Jérôme Mombris, Thomas Fontaine et Jéremy Morel seront à gagner.

Un don de 5€ permettra d'avoir une chance de gagner, deux dons de 5€ doubleront les chances de gain. L'ensemble des recettes de la tombola sera directement reversé à UNICEF France dans le cadre du programme WASH à Madagascar. L'ouverture de la cagnotte solidaire s'étalera du mercredi 28 avril au mercredi 12 mai 2021.