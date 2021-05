Madagascar: Projets jeunes et sport - Lancement du troisième concours

Après la formation sur les métiers du sport et entrepreneuriat dans plusieurs régions, le Service de Coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France à Madagascar avec la Maison de sport lancent, pour la troisième année consécutive, le concours « Projets jeunes et sport ».

Un concours qui est ouvert à tout jeune ou association, sportif ou travaillant avec les sportifs, de 15 à 25 ans présentant tout type de projet de création ou de développement visant le milieu sportif et qui se démarquera par son originalité et son innovation. « L'objectif de ce concours est d'encourager l'entreprenariat dans le milieu sportif, le développement d'activités économiques via le sport et le développement d'initiatives des jeunes sportifs. La priorité est mise sur les domaines qui touchent aux sports et activités en pleine nature, aux métiers du sport et tenant compte de ce contexte de la pandémie Covid 19», peut-on lire dans le communiqué de la Maison de sport.

La réception de dossier est déjà ouverte depuis hier et sera clôturée le mardi 8 juin. La proclamation des résultats se fera la semaine du 21 juin tandis que les gagnants auront neuf mois, notamment jusqu'au mois d'avril 2022 pour la réalisation de leurs projets. Pour cela, 30 projets seront primés à hauteur de 500 à 1000 euros selon leurs dossiers, soit un total de 25 000 euros. Le dossier de candidature devrait être composé d'une lettre de motivation, de la fiche de projet remplie selon les propositions, de CIN ou carte d'identité scolaire ou certificat de conformité de l'association.

« Les projets seront sélectionnés selon l'originalité et l'audace du projet ; l'engagement, les compétences et la motivation du candidat ou de l'équipe ; la faisabilité technique, économique, commerciale et les chances d'aboutir ; l'impact sur le territoire ou l'entourage direct du sportif. Les projets qui associent sport et un autre domaine (environnement, santé, éducation, entraide sociale, numérique... ) seront privilégiés », souligne encore le communiqué. Comme lors de la dernière édition, le jury sera composé de personnes que l'Ambassade de France (SCAC) et la Maison de sport auront choisies avec soin.