Madagascar: Vaccination - Les Européens de plus de 55 ans éligibles

Une campagne de vaccination anti-Covid commence le 10 mai pour la communauté française et la communauté européenne de Madagascar.

Tous les ressortissants français et ceux d'un pays membre de l'Union européenne, âgés de plus de 55 ans, peuvent s'inscrire à cette campagne, selon les informations diffusées par l'ambassade de France. Leurs conjoints mariés ou pacsés étrangers et les parents étrangers d'enfants français mineurs sont également éligibles à cette vaccination. Ils recevront des doses de vaccin Janssen de Johnson et Johnson.

L'inscription à cette campagne de vaccination sera ouverte à compter du 5 mai. Les intéressés peuvent appeler le numéro +261 32 50 000 22 pour prise de rendez-vous. Le jour du rendez-vous, les intéressés doivent se présenter avec l'original et une copie de la pièce d'identité avec photo, française ou européenne, l'original et une copie du justificatif qui justifie le lien juridiquement établi avec le ressortissant français ou européen qui permet de bénéficier de la campagne de vaccination. Et les formulaires médicaux préalablement remplis.

L'ambassade de France a aménagé un centre de vaccination, à Ivandry, à la Résidence des Charmilles, près de l'école primaire française D. L'accès y est réservé aux personnes ayant un rendez-vous. Ceux qui résident en province pourront, également, avoir accès à cette vaccination. Ils doivent venir à Antananarivo pour recevoir les doses. « L'ambassade, en lien avec les autorités malgaches s'efforcera de faciliter le déplacement des personnes concernées compte-tenu des restrictions actuelles de circulation ».