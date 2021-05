Sahara Occidental: Tenue mercredi à Bogota d'une conférence sur le Sahara occidental

Bogota — Une conférence sur le Sahara occidental est prévue mercredi dans la capitale colombienne, Bogota, à l'occasion de laquelle seront abordés notamment les aspects juridique et historique de la question sahraouie, dernière colonie en Afrique, occupé par le Maroc depuis 1975, selon les organisateurs.

Sous l'intitulé "Sahara occidental, la dernière colonie d'Afrique", la conférence verra la participation des experts et professeurs Jeronimo Delgado Caicedo et Myrna Rodr?guez Anuez, affirme la même source. Ils abordent "tous les détails liés au dernier vestige du colonialisme en Afrique".

Le professeur Delgado a été consultant en politique africaine et relations internationales pour le Congrès de la République de Colombie, le ministère des Affaires étrangères de Colombie et l'Union africaine. Il a également été professeur à l'Académie diplomatique Augusto Ramirez Ocampo.

Il est l'auteur et éditeur de chapitres de livres et d'articles dans des revues internationales. Il était membre des comités éditoriaux de magazines spécialisés sur des sujets liés aux études africaines, à la politique étrangère et à la coopération Sud-Sud. Le professeur Delgado est directeur de l'Observatoire pour l'analyse des systèmes internationaux (OASIS) de l'Université Externado de Colombie et président de la section colombienne de l'Association latino-américaine pour les études asiatiques et africaines (ALADAA).

La poursuite de la colonisation du Sahara occidental par le Maroc, et l'exploitation des richesses naturelles appartenant au peuple sahraoui, avec l'aide de certaines multinationales et le soutien de la France, est un dossier qui traine depuis plus de 40 ans multipliant les souffrances du peuple sahraoui.

La reprise du conflit armé après l'agression militaire marocaine du 13 novembre 2020 à El Guerguerat, où manifestaient des civils sahraouis contre la brèche illégale créée par l'occupant dans le mur de sable, remet ce conflit au centre des préoccupations du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine (UA) à travers son organe de paix et de la sécurité (CPS).