Angola: Lancement d'une campagne de sensibilisation au recyclage

Luanda — Une campagne de sensibilisation au recyclage a été lancée ce mardi à Luanda par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement en partenariat avec l'Agence nationale des déchets.

La campagne vise à sensibiliser la population à trier les déchets ménagers et à éviter de les jeter de manière inappropriée, ainsi qu'à promouvoir l'interaction avec les administrateurs des marchés pour l'installation d'écopoints de tri des déchets.

Pour les familles, cela générera des bénéfices, car elles pourront vendre les déchets produits par les entreprises de recyclage.

A cette occasion, la présidente du Conseil d'administration de l'Agence nationale des déchets, Nelma Caetano, a informé que l'activité se déroulerait durant trois mois et visait également à sensibiliser les citoyens à traiter les déchets de manière appropriée.

«La production de déchets en Angola a augmenté, car elle suit la croissance de la population et le développement des villes, ainsi que les niveaux de consommation. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer les responsabilités pour un service de collecte efficace », a-t-elle souligné.

Selon Nelma Caetano, chacun doit avoir un comportement environnemental et contribuer non seulement à la réduction, mais aussi stimuler les activités pratiquées par les éboueurs.

Pour Nelma Caetano, la gestion des déchets en Angola doit être bien comprise, ainsi l'Agence nationale des déchets en partenariat avec la communauté académique prétend démontrer, au cours de la campagne, des solutions technologiques et économiques avantageuses et ainsi faire des déchets une source de revenus.

Actuellement, a-t-elle renchéri, un appel d'offres public international pour la gestion et la requalification de la décharge de Mulenvo est en cours, des actions qui visent à encourager les familles à valoriser les déchets.

D'autre part, elle a déclaré que les autorités préparaient un processus de simplification des licences en vue de rassembler un plus grand nombre d'entreprises dédiées au recyclage des déchets, dans le but de réorganiser et de rendre la chaîne de réutilisation des ordures plus viable et plus efficace.

La campagne se déroule sous la devise «Où vont les déchets que nous produisons» dans le cadre de la Journée mondiale du recyclage, célébrée le 17 mai.