Maroc: Brahim Ghali et cinq de ses complices dans les mailles de la justice espagnole

Comparution devant le juge d'instruction le même jour et à quelques dizaines de minutes d'intervalle

Nouveaux rebondissements dans l'affaire Brahim Ghali. Moulay Bouzid, ancien détenu du Polisario exilé en Espagne depuis sa libération, a publié un post sur sa page Facebook qui donne plus de détails sur l'interpellation du séparatiste en chef actuellement hospitalisé à Logroño sous une fausse identité et avec un vrai passeport algérien. Citant des médias espagnols, il a précisé les dates et les horaires des convocations des cinq dirigeants du Polisario accusés de plusieurs crimes graves par le dissident Fadel Brika.

Ainsi, Moulay Bouzid a donné la liste avec la date et l'heure des convocations comme suit : Sid'Ahmed Battal, l'Algérien aveugle, l'un des tortionnaires les plus sanguinaires des camps de Tindouf, est convoqué mercredi 5 mai à 10 heures 15, soit 15 minutes avant son chef. Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, ou le Pinochet de la Hamada doit comparaître mercredi 5 mai 2021 à 10 heures 30. Un autre sanguinaire et non des moindres, Bachir Moustapha Sayed, est lui attendu devant le juge d'instruction, le même jour avec un quart d'heure d'intervalle, à 10heures 45.

Pour la journée du 7 mai, le patron des renseignements généraux du Polisario, Mohamed Khalil, comparaîtra à 10 heures 15. Salek Abd Samad, dit Boulsane, est, quant à lui, attendu le même jour à 10 heures 30. Moulay Bouzid indique également que des messages reçus des camps de Tindouf lui ont confirmé que des militants du Polisario ont appelé à mandater une équipe d'avocats pour assurer la défense des cinq coaccusés.

Il a ajouté que vu son état de santé, Brahim Ghali pourrait demander l'ajournement de son audition. Ce qui est certain, conclut-il, c'est que l'accusé malade a bel et bien été notifié de sa convocation et que, par conséquent, il doit ou bien se présenter devant le juge ou bien mettre à profit son état de santé pour organiser son évasion.