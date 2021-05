Congo-Brazzaville: Alimentation/Covid-19 - La pandémie est une opportunité pour entreprendre la réforme des systèmes alimentaires

Bien qu'elle ait provoqué des millions de personnes incapables de répondre aux besoins nutritionnels de base et perturbé les chaînes d'approvisionnement, la Covid-19 offre aussi une fenêtre sur les opportunités de réforme des systèmes alimentaires dont le besoin se fait sentir, selon le rapport sur la politique alimentaire mondiale 2021.

Ce rapport annuel de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a scruté l'impact de la Covid-19 sur les systèmes alimentaires déjà fragiles. La perte de revenus causée par les verrouillages et les restrictions à la mobilité ont accru l'insécurité alimentaire, et la pandémie a exposé des inégalités drastiques au sein des systèmes alimentaires fondées sur des facteurs tels que la géographie, le sexe et le statut socio-économique. «Reconstruire en mieux» ne sera pas suffisant, a déclaré l'auteur du rapport et directeur général de l'IFPRI Johan Swinnen. Une augmentation des programmes de protection sociale, le déploiement rapide de nouvelles politiques gouvernementales pour atténuer les effets de la pandémie et une innovation rapide du secteur privé font partie des développements de la pandémie servant d'exemples prometteurs de la façon dont la réforme des systèmes alimentaires peut être accélérée pour aider à atteindre le développement durable (Objectifs d'ici 2030), selon le rapport.

«D'une part, il y a d'énormes défis à relever. Mais il y a aussi des opportunités, et les leçons que nous pouvons tirer de la Covid-19 doivent nous aider... voir les opportunités et investir pour saisir les opportunités », a expliqué Johann Swinnen. Ajoutant : «Si vous regardez en arrière, le système alimentaire n'était pas en très bon état avant le début de Covid-19. L'idée de reconstruire quelque chose n'était en fait pas une bonne idée. Nous avons pensé que nous devrions construire quelque chose différemment ». Selon lui, « de grands changements peuvent être apportés à court terme tant que les incitations sont là et que la volonté est là ».

Les attributs d'un système alimentaire idéal

Un système alimentaire idéal a cinq attributs : il est efficace; contribue à la santé mondiale; il est inclusif des petits exploitants agricoles et d'autres groupes marginalisés; il est écologiquement durable; et il est résilient aux chocs plus fréquents. Une réforme des systèmes alimentaires est nécessaire pour aider à atteindre les ODD, mais aussi pour préparer le monde au prochain choc, tel que le changement climatique ou une autre pandémie, selon le rapport. « Assurer la résilience du système alimentaire et atténuer l'impact des chocs futurs nécessitent de limiter l'ampleur ou la fréquence de ces chocs, de fournir des alertes avant l'arrivée d'un choc et d'augmenter la capacité à absorber », a souligné Johan Swinnen.

2021, année d'urgence et d'espoir

2021 est une année d'urgence mais aussi d'espoir, selon le rapport, alors que le monde augmente la distribution de vaccins. La créativité et la réforme des secteurs public et privé fournissent également des leçons clés, les gouvernements rendant les choses possibles, en essayant de répondre rapidement aux goulots d'étranglement cruciaux, alors que le secteur privé a fait beaucoup d'innovation sur les chaînes de valeur, a déclaré Johan Swinnen. « Nous changeons les choses maintenant au rythme qui normalement nous aurait pris 15 ans ou quelque chose à faire, mais nous devons simplement le faire » , a-t-il affirmé. Les ONG, en plus des gouvernements et du secteur privé, ont été forcées de trouver de nouvelles façons de programmer, par exemple « trouver comment offrir aux enfants les repas nutritifs ».

Les Nations unies organisent en septembre, à New York aux Etats-Unis, un sommet sur les systèmes alimentaires, et en novembre à Glasgow, en Ecosse, la conférence annuelle sur le changement climatique, alors que le Japon accueille en décembre le sommet sur la nutrition pour la croissance. Pour Johan Swinnen, cela fournit « une occasion inhabituelle au monde de choisir un changement radical », convaincu que «de grands changements peuvent être apportés à court terme tant que les incitations sont là et que la volonté est là ».