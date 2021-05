Congo-Brazzaville: Coopération - Le Congo et la Turquie signent deux nouveaux accords

Les deux pays ont approuvé, le 5 mai, un protocole d'accord dans le domaine de la recherche scientifique et un mémorandum d'entente pour la coopération en matière de l'enseignement supérieur, à l'issue de la troisième session de la commission mixte de commerce, coopération économique et technique.

Le protocole d'accord de coopération sur la recherche scientifique signé entre le Conseil de la recherche scientifique et technologique de la République de Turquie (Tubitak) et le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique du Congo va faciliter des échanges entre les laboratoires de recherche et entre les instituts privés des deux pays.

Plus de deux cents étudiants sont actuellement formés dans des universités et écoles turques. Brazzaville et Ankara souhaitent renforcer leur lien en matière de formation, grâce au mémorandum d'entente pour la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, avec le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu.

Les deux accords de coopération ainsi que les autres décisions adoptées lors de cette commission mixte constituent un « programme d'actions » pour les parties durant les deux années à venir. Ces engagements participent, selon le ministre congolais des Affaires étrangères, à leur volonté de consolider les relations économiques, commerciales et techniques et d'insuffler une dynamique nouvelle à la coopération entre les deux États.

« Nous espérons qu'à l'avenir cette dynamique permettra de conforter ce cadre juridique par la conclusion d'autres accords sectoriels restés en instance de négociation. La prochaine étape consiste à traduire dans les faits les engagements pris par le moyen de ces accords. Il nous incombe donc de mettre en œuvre les mécanismes de suivi et d'évaluation en vigueur pour que la prochaine session prévue à Ankara, en Turquie, soit l'occasion de jauger les avancées significatives accomplies dans notre entreprise commune », a souligné Jean-Claude Gakosso.

Il faut rappeler que la signature de neuf autres accords a été reportée à la demande de la partie turque. Ils pourront être signés en juin prochain à Antalya, au cours du forum diplomatique auquel prendra part le chef de la diplomatie congolaise. Ces neuf accords concernent les domaines de l'aménagement du territoire, de la promotion des Petites et moyennes entreprises, des Transports, de l'agro-industrie, de la pêche et l'aquaculture, de la forêt, de la santé.

Les partenaires turcs ont de l'appétit pour le secteur minier congolais, y compris l'énergie et le secteur pétrolier. Les deux parties tenteront d'harmoniser leur ambition à l'issue de la prochaine session en 2023.