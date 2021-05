Cote d'Ivoire: Championnat panafricain interscolaire - Cinq milliards pour lancer le projet

Annoncé il y a quelques semaines par le président de la Confédération africaine de football (Caf), le championnat panafricain interscolaire est en train de prendre forme. Présent à Abidjan durant deux jours pour lancer ce projet, Patrice Motsepe a décidé de financer de ses propres poches le démarrage de cette compétition à hauteur de 10 millions de dollars soit 5 milliards de Fcfa.

C'est une contribution de la fondation Motsepe, que dirige l'épouse du président de la Caf.

« Le meilleur investissement qu'on puisse faire pour la jeunesse c'est d'investir dans le sport scolaire. Ces 5 milliards de Fcfa sont la contribution pour lancer ce championnat. Cette contribution vise également à promouvoir les talents au niveau de nos écoles en Afrique et bien sûr en Côte d'Ivoire. Le football africain connaîtra des lendemains meilleurs grâce à la mobilisation de tous », a déclaré le président de la Confédération africaine de football.

Un geste qui a été fortement apprécié par le président de la Fifa, Gianni Infantino. « Ce geste en faveur du tournoi interscolaire est quelque chose d'exceptionnelle. Un premier pas vers un futur radieux qui va donner un peu plus d'espoir à tous les garçons et toutes les filles dans toutes les écoles en Afrique en commençant ici à Abobo et en continuant dans toute la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique parce que le football est avant tout une école de vie ou on apprend à gagner et à perdre », a-t-il conclu.

Après cette annonce, les deux présidents et leurs différents collaborateurs ont animé une conférence de presse avant de quitter dans la nuit la Côte d'Ivoire pour le Liberia.