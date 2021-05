Afrique: Concours de récital du Coran au Maroc - Le Sénégal remporte les 1ère, 2ème et 3ème places de toutes les catégories

Le Sénégal s'est encore illustré au Concours International de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran, lors de la 2ème édition, organisée par visioconférence et dont le maître d'œuvre est la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains. En effet, le Sénégal est sorti 1er, 2ème et 3ème des trois catégories de ce concours devant une trentaine de pays africains ayant pris part à l'événement avec près de 84 participants en compétition.

Mouhamed Mahi Touré, âgé de 11 ans, et récemment lauréat du prix Senico 2021, est sorti premier de la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint Coran, avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat. Ceci, pour la seconde fois depuis qu'il participe à ce concours de la dite fondation.

Mame Abdoul Aziz Touré trône à la deuxième place de la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d'au moins 5 Hizbs du Saint Coran.

Et la troisième place de la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint Coran, avec la récitation selon la lecture Warch est ainsi remportée par Cheikh Diop.

A ce titre, des prix honorifiques ont été attribués à nos trois compatriotes.

Il faut noter que ce concours vise à entourer le Saint Coran de la plus haute sollicitude, à travers sa mémorisation et sa psalmodie. Il a surtout pour objectif d'encourager les enfants et les jeunes musulmans africains à s'intéresser au Saint Coran, à le mémoriser, le déclamer et le psalmodier. Il s'agit également d'encourager la maîtrise de la mémorisation du Saint Coran avec l'application des règles de la psalmodie.

Par ailleurs, la section Sénégal de la fondation Mouhamed VI, regroupant tous les foyers religieux du pays, s'est félicitée de la belle performance des candidats. Elle a, par ailleurs, adressé de vifs remerciements à sa Majesté Mouhamed VI, Roi du Maroc, et à l'ensemble de la fondation.