Sénégal: Covid-19 / Bilan mardi 04 mai 2021 - 00 décès, 28 nouvelles contaminations, 13 cas graves

Dans son bilan d'hier, Mardi 04 Mai 2021, sur la Covid-19, le ministère de la Santé et de l'action sociale a déclaré 28 nouvelles infections sur 9,48 tests réalisés soit un taux de positivité de 2,95 %, zéro décès, 12 admis en réanimation et 22 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Les nouveaux cas positifs sont constitués de 03 cas contacts suivis par les services sanitaires et 25 cas issus de la chaine de transmission communautaire répartis comme suit : Dakar 10 cas dont : Ouakam, Plateau (02); Almadies, Dalifort, Guédiawaye, HLM, Scat Urbam et Yoff (01); Dans les autres régions 15 dont : Matam (10); Bakel, Kolda, Mekhe, Oussouye et Touba (01). A ce jour, 40492 cas ont été déclarés positifs dont 39214 guéris, 1111 décédés et donc 166 sous traitement. Ce Lundi 03 Mai 2021, 2727 personnes ont été vaccinées, ce qui porte le nombre total des personnes vaccinées au Sénégal à 416956.