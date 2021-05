Sénégal: Opérationalisation du pôle de l'emploi et de l'entrepreunariat des jeunes - Les espaces services sénégal mis à contribution

Dans le souci d'accompagner le projet du chef de l'Etat sur l'emploi et la réinsertion de jeunes, le ministre de l'Economie numérique et des télécommunications Yankhoba Diattara en compagnie du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Dame Diop et du ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, a visité les espaces services Sénégal de Guédiawaye et de Colobane. En effet, ces espaces mis à la disposition des Sénégalais avec la collaboration de l'ADIE (Agence de l'Information de l'Etat) entendent être des espaces d'information et de recueil de projets pour les jeunes, en quête d'emplois.

«Lors de la cérémonie de clôture du conseil présidentiel sur l'emploi et la réinsertion des jeunes, le chef de l'Etat avait demandé au gouvernement en relation avec les autorités administratives et les préfets, de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre des guichets uniques devant abriter le pôle emploi pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans ce cadre qu'il avait également demandé à ce qu'on puisse mettre à contribution les espaces Sénégal services réalisés dans le cadre du projet Smart Sénégal pour abriter le pôle emploi » a tenu à dire d'emblée le ministre Yankhoba Diattara.

Avant de poursuivre : « D'abord, au niveau de ces espaces services Sénégal, les jeunes auront la bonne information, ensuite ils vont exprimer leurs besoins de formation ou bien déposer leurs projets pour enfin être financés par le projet à travers les institutions mises à la disposition. Avec les espaces services Sénégal, on a un package dont les jeunes pourront profiter ».

Dans la foulée, le ministre estimera qu'avec le programme d'urgence sur l'emploi des jeunes, ces espaces permettront aux jeunes de pouvoir être au cœur de l'information. De plus avec la politique de décentralisation, tous les 46 départements du Sénégal auront un espace services Sénégal qui va être à la disposition de jeunes, relèvera-t-il. « Nous avons aujourd'hui la possibilité de démarrer l'enrôlement des jeunes au niveau des 45 départements. Nous allons dans les prochains jours avec le directeur de l'ADIE accélérer l'équipement et la fonction mise en service dans les espaces services Sénégal sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République dans le souci d'équité mais également d'inclusion territoriale avait demandé à ce que le processus de recrutement et d'accompagnement des jeunes soit décentralisé dans les 45 départements. Compte tenu du programme d'urgence, nous allons mettre tous ces espaces à la disposition de la jeunesse pour abriter les pôles emploi sur l'ensemble du territoire ».

Le ministre Yankhoba Diattara poursuivra en disant : « Aujourd'hui, on a mis comme mode le fast-track pour l'équipement et la mise en service des espaces services Sénégal ». Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Dame Diop, a bien salué cette initiative et la rapidité déployée pour que ces espaces services soient opérationnels. Il a tenu à féliciter l'ADIE ainsi que son ministère de tutelle : « Je voudrais féliciter les parties prenantes pour cet excellent outil qui est mis à la disposition pour abriter le pôle entrepreneurial tel que le président l'avait évoqué. C'est un excellent outil qui va abriter les pôles de l'emploi pour lesquels le président de la République a pris le décret, lors du dernier Conseil des ministres. Cela montre que le Président accorde encore une fois de plus une importance particulière à la question de la jeunesse. La balle est maintenant dans notre camp pour opérationnaliser et c'est tout de suite et maintenant ».

Abondant dans la même perspective, Néné Fatoumata Tall, le ministre de la Jeunesse, a tenu à saluer la rapidité et l'avancement de la politique du chef de l'Etat. « Parmi les mesures qui sont sorties lors du Conseil présidentiel sur l'emploi et la réinsertion des jeunes, le président de la République nous a donné comme instruction de veiller rapidement à l'opérationnalisation du programme pôle-emploi qui consiste à regrouper en un Guichet Unique toutes les structures dédiés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. La jeunesse étant une cible transversale, le ministère de l'Economie numérique et des télécommunications a décidé de mettre à notre disposition ces centres de services qui pourront servir de lieu d'information pour les jeunes qui auront accès à ces services-là », a conclu la ministre de la Jeunesse.