Sénégal: Mise en service de l'auto-pont Lobath Fall hier, mardi - ça circule en roue libre sur la nationale 1, à Pikine

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a inauguré hier, mardi 4 mai, l'autopont de Lobath Fall à Pikine. En marge de cette cérémonie d'inauguration, Mansour Faye a fait part de la construction «imminente» d'autres autoponts dans Dakar et à l'échelle nationale.

A cette occasion, Mansour Faye a en effet annoncé que les autoponts de Keur Massar, dont les travaux ont effectivement démarré depuis mars dernier, de Camberène, Cité des Eaux vont incessamment être réalisés. A l'échelle nationale, a rappelé le ministre des Infrastructures, c'est en tout 18 autoponts qui vont être construits notamment à Orkadiéré dans la région de Matam, à Sedhiou, sans compter le pont de Marsassoum dans la région de Sédhiou qui est en cours de réalisation et celui de Foundiougne dans la région de Fatick. «Nous ferons en sorte que ces travaux soient livrés à temps».

Selon lui, dans sa politique, l'Etat a bien voulu mettre en œuvre ce programme «pour permettre aux Sénégalais de se déplacer librement et dans de très bonnes conditions», a déclaré Mansour Faye. L'autopont Lobath Fall a été réalisé par l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes au Sénégal (AGEROUTE), en partenariat avec les services du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Apres Cité Keur Gorgui, Saint Lazare et Yoff, l'autopont Lobath Fall est le quatrième ouvrage mis en service, depuis hier mardi, peu après son inauguration, dans le cadre de ce programme étatique. C'est en septembre 2018 que l'Etat du Sénégal à lancé ce programme de conception et réalisation de 18 ouvrages d'art (ponts et autoponts) répartis dans les régions de Dakar (13), Saint-Louis (2), Ziguinchor (2) et Sédhiou (1).

Ainsi, il est prévu 13 autoponts dans la région de Dakar et 5 ponts dans les régions, lit-on dans un document posté sur le site du ministère. En somme, les 13 autoponts de Dakar se répartissent comme suit : Keur Gorgui sur la VDN 1ère section (il y a deux autoponts) ; VDN Saint Lazare (il y a deux autoponts); Yoff ; Carrefour Lobatt Fall Keur ; Massar Massar ; Camberène ; Cité des Eaux...

Les 5 ponts prévus dans les régions sont les pont de Marsassoum (Sédhiou) ; ponts de Baïla et Diouloulou sur l'axe Banjul-Bignona (RN5 - région de Ziguinchor) ; ponts de Halwar (département de Podor) et Moustapha Malick Gaye (Saint-Louis). En tout, ce sont 5390 m de linéaire de ponts qui seront réalisés et 11 km de bretelles de raccordements. Les autoponts situés sur la VDN à hauteur de la Cité Keur Gorgui et des cimetières Saint Lazard ont déjà réceptionnés en 2019 tout comme celui de Yoff courant 2020. Et la source de préciser que, «pour un coût global d'environ 137 milliards de F Cfa, la durée d'exécution du programme est de 44 mois.

A terme, ces ouvrages d'art vont permettre d'améliorer la circulation des personnes et des biens à Dakar». Au niveau des régions concernées, «ils vont favoriser : le développement de l'agriculture et de la pêche avec la facilitation de l'écoulement des produits, le développement du tourisme constituant un fort potentiel dormant, et le développement social des populations par la facilitation d'accès aux établissements scolaires et sanitaires».