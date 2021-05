Cameroun: Situation épidémiologique - Près de 3500 cas actifs dans le pays

Les données rendues publiques le 1er mai dernier par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie font état d'une certaine stabilisation.

Le ministre de la Santé publique (Minsanté), Manaouda Malachie, vient de rendre public sur son compte Twitter les données actualisées de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le 1er mai dernier, la situation épidémiologique globale faisait état de 72 250 cas confirmés, 67 625 rémissions et 1 107 décès. Ces chiffres actualisés révèlent également 3 518 cas actifs et 304 malades hospitalisés dont 89 sous oxygène. Soit un taux de guérison de 94%, une létalité de 1,5%. Le taux de sévérité est quant à lui estimé à 2,5% et le taux d'occupation des lits à 9,6%.

A l'occasion du Conseil de cabinet dans les services du Premier ministre le 29 avril dernier, le Minsanté s'était exprimé sur l'état de la maladie dans le pays. A en croire Manaouda Malachie, la situation épidémiologique du Covid-19 au Cameroun est stable depuis bientôt trois semaines. Le taux de positivité ayant baissé et le nombre de décès également. « Nous notons, sur l'ensemble du territoire, une sorte de stabilisation de la situation. Nous redescendons un peu de cette deuxième vague. Mais nous voulons être encore plus vigilants pour que nos équipes continuent de renforcer la surveillance épidémiologique, ainsi que la formation pour une prise en charge optimale des cas sévères et critiques », a indiqué le chef du département ministériel de la Santé publique.

Face au relâchement des gestes barrières par une grande majorité de la population, le Minsanté invite une fois de plus les Camerounais à se ressaisir. L'objectif étant de mettre fin à la propagation de ce virus qui continue à endeuiller des familles. Il recommande à cet effet, notamment le port des masques de protection. Sans oublier la vaccination.